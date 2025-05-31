إكس تطلق ثورة للتغيير.. بينها اختبار نظام رسائل جديد

وفقًا لتقرير نشره موقع المتخصص في ، فقد أفاد عدد من مستخدمي "إكس" من أصحاب الحسابات المدفوعة بأنهم تمكنوا من الوصول إلى النسخة التجريبية من "XChat"، ما يشير إلى أن المنصة بدأت بالفعل في طرح النظام الجديد بشكل محدود لاختباره.وكشف المهندس العكسي الشهير نيما أوجي أن البنية الخاصة بـ "XChat" تبدو جاهزة تمامًا للإطلاق الرسمي، مشيرًا إلى أن المنصة قد اقتربت من الاستغناء عن واجهة الرسائل المباشرة القديمة.النظام الجديد "XChat" لا يقتصر فقط على الشكل، بل يقدم حزمة من الميزات المتطورة المنتظرة، من بينها:-إمكانية إرسال رسائل جماعية.-دعم التشفير التام بين الطرفين.-خيار تمييز الرسائل كغير مقروءة.-مشاركة الملفات.-وأيضًا تأمين الرسائل باستخدام رمز مرور مكون من 4 أرقام.التغييرات لم تأتِ من فراغ، حيث أعلنت "إكس" مؤخرًا عن تعليق مؤقت لخاصية الرسائل المباشرة المشفرة، ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى اقتراب إطلاق "XChat" رسميًا، بما يجعله البديل المنتظر للـDM الحالية.والجدير بالذكر أن ماسك، منذ استحواذه على "تويتر" في 2022، لم يخفِ رغبته في تحويل المنصة إلى تطبيق شامل، وتحدث مرارًا عن طموحه في إنشاء خدمة تراسل آمنة تشبه تطبيق Signal، لكن تكون جزءًا من منظومة "إكس"، ويبدو أن "XChat" هو أول تطبيق عملي لهذا الطموح.