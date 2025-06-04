دراسة تكشف طرقًا مثالية للوقاية من اثار المضادات الحيوية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصدر أمني يكشف حقيقة إحالة يار الله الى التقاعد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528650-638846151118038582.jpg
دراسة تكشف طرقًا مثالية للوقاية من اثار المضادات الحيوية
منوعات
2025-06-04 | 02:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
244 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
تشير سفيتلانا كريلوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى أن مضادات الحيوية فعالة ضد الالتهابات البكتيرية، ولكن لها تأثير سلبي على وظائف الأمعاء.
وتوضح الطبيبة كيف يمكن استعادة وظائف الجهاز الهضمي الطبيعية، والتعامل مع الآثار الجانبية لمضادات الحيوية، التي تظهر على شكل إسهال وانتفاخ البطن وزيادة تكوين الغازات.
وتقول: "يجب أولا إضافة منتجات الألبان المخمرة والملفوف المخمر والخيار المملح إلى النظام الغذائي، لأن جميعها تحتوي على بروبيوتيك والبريبيوتيك، اللذان يعيدان توازن البكتيريا المعوية بصورة مثالية. وبالطبع يجب اختيار المنتجات الطبيعية، الخالية من السكر والنكهات والألوان".
وبالإضافة إلى ذلك، توصي الطبيبة بإضافة المنتجات الغنية بالألياف الغذائية، مثل الفواكه والخضروات وخبز الحبوب الكاملة لأن الألياف الغذائية هي غذاء للبكتيريا المفيدة وتحفز نموها وتكاثرها كما تساعد على تحسين حركة الأمعاء. وأفضل الألياف هي التي تذوب (الشوفان والتفاح والكمثرى) لأنها تشكل كتلة هلامية تغلف جدران الأمعاء وتحميها من التهيج. كما يمكن تناول الموز لأنه غني بالبوتاسيوم والثمار لأنها غنية بمضادات الأكسدة.
وتوصي الطبيبة لتنظيم التغذية خلال فترة التعافي بعد تناول مضادات الحيوية. أولا، البدء بوجبات صغيرة، لأن الأمعاء قد تكون حساسة بعد العلاج بمضادات الحيوية. بعد يومين أو ثلاثة أيام، يمكن البدء بزيادة كمية الطعام المستهلكة.
انيا، يجب الحد بشكل كبير، أو الأفضل من ذلك، استبعاد الأطعمة المقلية والدهنية والحارة والحلوة تماما من النظام الغذائي. لأن هذه الأطعمة والأطباق قد تهيج الأمعاء وتعزز نمو البكتيريا المسببة للأمراض.
وثالثاً، يجب على الأقل شرب لتر ونصف من الماء يوميا. نعم الماء، وليس الشاي أو القهوة، التي من الأفضل استبعادها مؤقتا من النظام الغذائي، واستبدالها بمشروبات الأعشاب، وعصير الثمار البرية.
وتؤكد: "تتطلب استعادة صحة الأمعاء بعد تناول مضادات الحيوية وقتا وصبرا. وبالطبع تساعد التغذية الصحيحة على استعادة الحياة الطبيعية وتعزيز صحة الجهاز الهضمي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
قرارات جديدة لصرف المضادات الحيوية في العراق
05:50 | 2025-04-08
دراسة تحدد أسباب الأرق وطرق الوقاية منه
03:05 | 2025-03-28
خلال أسبوع.. طريقة مثالية لخسارة 30% من الوزن
02:22 | 2025-05-28
دراسة تحدد عوامل جديدة للوقاية من الخرف
02:09 | 2025-04-21
الجهاز الهضمي
المضادات
صحة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تربية ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي
محليات
37.11%
05:14 | 2025-06-03
تربية ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي
05:14 | 2025-06-03
مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيدي الأضحى والغدير
محليات
33.99%
09:23 | 2025-06-03
مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيدي الأضحى والغدير
09:23 | 2025-06-03
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.77%
03:29 | 2025-06-03
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:29 | 2025-06-03
القبض على شخص يحمل ورقة نقدية فئة المليون دولار في الديوانية
أمن
14.13%
14:33 | 2025-06-02
القبض على شخص يحمل ورقة نقدية فئة المليون دولار في الديوانية
14:33 | 2025-06-02
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-04
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
اخترنا لك
أعشاب وتوابل لها فوائد صحية مذهلة.. اليكم أبرزها
14:11 | 2025-06-03
كشف لغز عمره 4.5 مليار سنة بفضل "رائحة البيض الفاسد" في المريخ
12:10 | 2025-06-03
مشاعر صادقة بإيقاع سريع.. ستار سعد يطرح أغنيته الجديدة "گولوله مرتاح"
10:14 | 2025-06-03
ما السر وراء اهتزاز الأرض لـ9 أيام.. كشف لغز غامض
10:01 | 2025-06-03
هل سيكون "إكس شات" بديل لواتساب وتلغرام؟
06:52 | 2025-06-03
"قمر الفراولة" يلامس الأفق
06:09 | 2025-06-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.