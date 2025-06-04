دراسة تكشف طرقًا مثالية للوقاية من اثار المضادات الحيوية

وتوضح الطبيبة كيف يمكن استعادة وظائف الجهاز الهضمي الطبيعية، والتعامل مع الآثار الجانبية لمضادات الحيوية، التي تظهر على شكل إسهال وانتفاخ البطن وزيادة تكوين الغازات.وتقول: "يجب أولا إضافة منتجات الألبان المخمرة والملفوف المخمر والخيار المملح إلى النظام الغذائي، لأن جميعها تحتوي على بروبيوتيك والبريبيوتيك، اللذان يعيدان توازن البكتيريا المعوية بصورة مثالية. وبالطبع يجب اختيار المنتجات الطبيعية، الخالية من السكر والنكهات والألوان".وبالإضافة إلى ذلك، توصي الطبيبة بإضافة المنتجات الغنية بالألياف الغذائية، مثل الفواكه والخضروات وخبز الحبوب الكاملة لأن الألياف الغذائية هي غذاء للبكتيريا المفيدة وتحفز نموها وتكاثرها كما تساعد على تحسين حركة الأمعاء. وأفضل الألياف هي التي تذوب (الشوفان والتفاح والكمثرى) لأنها تشكل كتلة هلامية تغلف جدران الأمعاء وتحميها من التهيج. كما يمكن تناول الموز لأنه غني بالبوتاسيوم والثمار لأنها غنية بمضادات الأكسدة.وتوصي الطبيبة لتنظيم التغذية خلال فترة التعافي بعد تناول مضادات الحيوية. أولا، البدء بوجبات صغيرة، لأن الأمعاء قد تكون حساسة بعد العلاج بمضادات الحيوية. بعد يومين أو ثلاثة أيام، يمكن البدء بزيادة كمية الطعام المستهلكة.انيا، يجب الحد بشكل كبير، أو الأفضل من ذلك، استبعاد الأطعمة المقلية والدهنية والحارة والحلوة تماما من النظام الغذائي. لأن هذه الأطعمة والأطباق قد تهيج الأمعاء وتعزز نمو البكتيريا المسببة للأمراض.وثالثاً، يجب على الأقل شرب لتر ونصف من الماء يوميا. نعم الماء، وليس الشاي أو القهوة، التي من الأفضل استبعادها مؤقتا من النظام الغذائي، واستبدالها بمشروبات الأعشاب، وعصير الثمار البرية.وتؤكد: "تتطلب استعادة صحة الأمعاء بعد تناول مضادات الحيوية وقتا وصبرا. وبالطبع تساعد التغذية الصحيحة على استعادة الحياة الطبيعية وتعزيز صحة الجهاز الهضمي".