هكذا ترقي شبكة "واي فاي" وتسرع الإنترنت

لذلك من المهم التخلص من السرعات المنخفضة، ومناطق ضعف الواي فاي، لتحسين جودته، داخل منزلك. للقيام بذلك إليك بعض الإرشادادت.نقل جهاز الراوتريمكن للجدران والخزائن وحتى أرفف الكتب أن تُضعف إشارة " " لديك.وفي هذه الحالة يمكن أن يُحدث نقل جهاز الراوتر فرقًا كبيرًا في سرعات الإنترنت ومدى وصول البث اللاسلكي.ويعتمد اختيار المكان المثالي على تصميم منزلك، ولكن حاول ألا تُخفي جهاز الراوتر في زاوية، أو تحت خزانة، أو داخل درج.وتذكر أنه كلما كان أكثر مركزيةً ووضوحًا، كان ذلك أفضل. لهذا السبب، يُنصح بالتفكير في شكل جهاز الراوتر عند الشراء. فإذا اشتريت راوتر بشعاً، من المرجح أن تضعه في خزانة.وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن أجهزة الراوتر تحتوي على هوائيات داخلية أو خارجية، وتغيير زاوية الهوائي قد يؤثر على قوة إشارة "الواي فاي" في أماكن مختلفة من منزلك، لذا لا تتردد في تحريك هذه الهوائيات، وملاحظة أي تحسن.أما بالنسبة لأجهزة الراوتر ذات الهوائيات الداخلية، فحتى تغيير زاوية الراوتر أو تدويره قد يُحدثا فرقًا.استخدم إيثرنتمن السهل نسيان أن الأسلاك لا تزال موجودة لأننا لا نستخدمها. لكن اتصال إيثرنت سلكي أسرع وأكثر استقرارًا من اتصال واي فاي، ولا يتأثر بالأجهزة الأخرى.لكن عيبه هو أنه يحد من أماكن تواجد أجهزتك، وهو أقل ملاءمة. مع ذلك، بالنسبة للأجهزة التي تحتاج إلى أسرع اتصال إنترنت ممكن، مثل: وحدة تحكم ألعاب، أو كمبيوتر مكتبي، أو جهاز بث، غالبًا ما يكون استخدام الأسلاك مجديًا. ويحتوي جهاز الراوتر على عدد قليل من منافذ إيثرنت، لذا كل ما تحتاجه هو كابل.أو النطاقتُقسّم إشارة "الواي فاي" إلى قنوات. ويستخدم الراوتر قناة "واي فاي" مُحددة للتواصل مع الأجهزة المحيطة بمنزلك.وقد يُسبب استخدام أجهزة الراوتر المجاورة التي تستخدم نفس قناة "الواي فاي" ازدحامًا.ويُمكن أن يُحل تغيير القنوات هذه المشكلة ويُحسّن سرعات الواي فاي. وتستخدم معظم أجهزة التوجيه، الآن، تقنية النطاق المزدوج، حيث تبث بترددي 2.4 و5 جيجاهرتز، وأحدث أجهزة توجيه Wi-Fi 6E وWi-Fi 7 ثلاثية النطاق، مضيفةً تردد 6 جيجاهرتز إلى هذا المزيج.وقد يكون اتصال عشرات الأجهزة بشبكة "واي فاي" مشكلة. لذلك افصل أي جهاز متصل به ولا تحتاجه.وتأكد من أن الأجهزة التي تحتاج إلى الإنترنت فقط هي التي تصل إليها.إعادة التشغيلوتبدو إعادة تشغيل جهاز التوجيه بانتظام بمنزلة امتداد للحل القديم لكل شيء رقمي، وقد تُصلح أحيانًا انقطاع الإنترنت، وتداخل الترددات اللاسلكية، لأنها ستجبر جهاز التوجيه على اختيار أفضل قناة بأقل قدر من التداخل أثناء التشغيل.