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مفاجأة للنّساء.. سرّ العمر المديد في فنجان قهوة!
منوعات
2025-06-05 | 10:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
269 شوهد
كشفت دراسة جديدة أجرتها
الجمعية الأمريكية
للتغذية أنّ تناول القهوة المحتوية على الكافيين، بشكل معتدل، في سن الأربعين والخمسين يدعم الشيخوخة الصحية لدى النساء.
وجدت دراسة جديدة أنّ النساء اللّواتي يشربن القهوة المحتوية على الكافيين في
منتصف
العمر قد يكنّ أكثر قدرة على الحفاظ على حدّة الذهن، والقوّة الجسدية، والخلو من الأمراض المزمنة مع التقدم في السن.
وتتبعت الدراسة، التي استمرت لمدة 30 عامًا وشملت حوالي 50 ألف امرأة، العلاقة بين استهلاك القهوة في منتصف العمر و"الشيخوخة الصحية"، والتي تم تعريفها بأنّها العيش بعد سن السبعين مع الحفاظ على:
• وظائف جسدية جيدة.
• عدم وجود مشاكل في الذاكرة.
• الخلو من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.
وبينما ظهرأنّ النساء شاربات القهوة يستفدن من هذه المزايا، لم تُظهر الدراسة أي فوائد مماثلة للقهوة منزوعة الكافيين أو الشاي. بل على العكس، تبيّن أنّ النساء اللّواتي استهلكن كميات أكبر من الكولا (مصدر آخر للكافيين) كنّ أقل عرضة للشيخوخة الصحية.
وقالت الباحثة الرئيسية
الدكتورة
سارة مهدوي من
كلية هارفارد
تي.إتش. تشان للصحة العامة:
"القهوة المحتوية على الكافيين، وليس الشاي أو القهوة منزوعة الكافيين، قد تدعم بشكل فريد مسارات الشيخوخة التي تحافظ على الوظائف العقلية والجسدية".
ما الذي فحصته الدراسة؟
تعتمد النتائج على دراسة صحة الممرضات، التي بدأت في تتبع النظام الغذائي والصحة لدى النساء منذ عام 1984.
استخدم الباحثون استبيانات غذائية مفصلة والسجلات الطبية لمراقبة كمية الكافيين المستهلكة وطبيعة الشيخوخة لدى المشاركات على مرّ السنين.
في المتوسط، تناولت النساء في مجموعة "الشيخوخة الصحية" حوالي 315 ملغ من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل 3 أكواب صغيرة من القهوة العادية.
أكثر من 80% من الكافيين الذي حصلن عليه كان من القهوة.
ووجدت الدراسة أنّ كل كوب إضافي من القهوة ارتبط بزيادة فرص الشيخوخة الصحية بنسبة 2% إلى 5%، حتى حدود 5 أكواب صغيرة يوميًا.
المشروبات الغازية مرتبطة بالشيخوخة غير الصحية
كشفت الدراسة أيضًا عن تحذير مهم: حيث ارتبط كل كوب صغير من الكولا يوميًا بانخفاض فرص الشيخوخة الصحية بنسبة 20 إلى 26 بالمئة. ممّا يشير إلى أنّ ليس جميع المشروبات المحتوية على الكافيين توفر الفوائد نفسها، وأن السكر المضاف أو المكونات الأخرى في المشروبات الغازية قد تلعب دورًا سلبيًا.
القهوة قد تساعد لكنها ليست حلًا سحريًا
توصلت الدراسة إلى أنّ هناك عادات أخرى، إلى جانب شرب القهوة، مثل التمارين الرياضية، النظام الغذائي المتوازنوتجنب التدخين قد تؤثّر بشكل كبيرعلى الشيخوخة الصحية.
ولاحظ الباحثون أنّ تناول كوبين من القهوة يوميًا آمن لمعظم الناس، رغم أنّ البعض قد يتحمل كميات أكبر. لكنّهم أكّدوا أنّ الاختلافات الجينية يمكن أن تُؤثرعلى مدى تحمل الأفراد للكافيين.
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