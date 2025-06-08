ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف لعلاقة ترامب وماسك؟ (فيديو)

من جديد تعود خبيرة التوقعات ، اليوم الاحد، الى الواجهة بعد تحقق تنبؤاتها بخصوص علاقة الرئيس الأمريكي ، ورجل الاعمال .



وأشارت الى ان العالم سيصاب بحالة من الذهول بعد ما سيحصل بينهما، وهنا ستحدث المفاجأة". وقالت في لقاء سابق، على احدى القنوات ، إن "الأنظار وعدسات الاعلام ستركز على رجل الاعمار الأمريكي وسيكون حديث الساعة في عام 2025، وذلك بسبب احداث مهمة تتوزع ما بينه وبين الرئيس ".وأشارت الى ان العالم سيصاب بحالة من الذهول بعد ما سيحصل بينهما، وهنا ستحدث المفاجأة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي : "أعتقد أن علاقتي بإيلون ماسك قد انتهت، وذلك عقب حدوث مشادة علنية بينهما على ، الأسبوع الماضي، ووصلت الى تبادل الاتهامات".

وحذر ترامب عواقب وخيمة إذا مول ماسك "مرشحين لخوض الانتخابات ضد الجمهوريين الذين صوتوا لصالح السياسة الداخلية للرئيس.

وأكد أنه لا ينوي التحدث مع ماسك، واصفا ملياردير التكنولوجيا بأنه "لا يحترم منصب الرئيس، وعندما سُئل عما إذا كان يرغب في إصلاح علاقته مع ماسك، أجاب ترامب: "لا".

وبحسب الصحيفة، حاول مقربون من ترامب وماسك، وراء الكواليس، التوسط لتحقيق انفراجة، وظهرت بالفعل بعض مؤشرات التهدئة، فقد حذف ماسك بعضا من أكثر منشوراته إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ترامب أكثر تحفظا، وفقا لمعاييره، في انتقاداته العلنية لماسك.

‏وتناقلت وسائل الاعلام، في وقت سابق من اليوم، أن الأميركي (سكوت بيسنت) والملياردير (إيلون ماسك) تبادلا اللكمات في خلال شجار حدث بينهما، فيما وصف ترامب ماسك بأنه "شخص فقد عقله و مدمن كبير للمخدرات".