"غوارديولا" يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر (صور)

وأضاف:"رسالتي لا تتعلق بالأيديولوجيا، بل بحب الحياة والإنسانية... قد يظن البعض أن ما يحدث ليس من شأننا، لكني أقول لهم: ربما تكون الضحية القادمة أنت أو طفلك."وتحدث عن غزة تحديدا قائلا:" عندما بدأ الحصار على غزة، أشاهد العديد من الصور ومقاطع الفيديو وأنا في حالة رعب بينما يقول البعض إننا نعيش في مكان بعيد عنهم.. فماذا يمكن أن نفعل؟".وشبّه غوارديولا موقفه بموقف طائر صغير حاول إخماد حريق هائل في الغابة برش قطرات ماء، رغم سخرية الآخرين، لكنه أصر: "أفعل دوري."وأكد المدرب الإسباني أن قوة العالم تكمن في عدم الصمت وامتلاك المبادئ في مواجهة الظلم والعنف.من جانبه، أعلن نادي عن فخره بمنح مدربه هذه الدرجة، تقديرا لما قدمه داخل الملعب وخارجه، بعد أن قاد الفريق لتحقيق 6 ألقاب دوري إنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.ويستعد سيتي حاليا للمشاركة في إلى جانب فرق كبرى مثل وريد بول سالزبورغ وباتشوكا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.