كل شيء عن متحور كورونا الجديد "نيمبوس".. الأعراض والوقاية

تتبع الانتشار العالميتم رصد "نيمبوس" بأعداد محدودة في المملكة المتحدة، لكنه يتوسع تدريجيًا عالميًا، حيث سجلت وهونغ أعلى معدلات الإصابة مؤخرًا، بينما تشهد الهند ارتفاعًا ملحوظًا في الحالات.طبيعة "نيمبوس"وفقًا للدكتور نافيد آصف، طبيب الأسرة في ، فإن "نيمبوس" هو سلالة جديدة من كوفيد-19 ناتجة عن طفرات جينية، ويُعد متحورًا فرعيًا من أوميكرون، كما أكد الدكتور .اكتشافه وانتشارهظهر "NB.1.8.1" لأول مرة في أوائل 2025، ومنذ ذلك الحين تم رصده في 22 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، ، والولايات المتحدة، مع طفرات جديدة تخضع لمراقبة دقيقة.خصائص المتحوريحمل "نيمبوس" تعديلات قد تعزز قدرته على الانتشار أو التهرب من المناعة السابقة، لكن البيانات الأولية تشير إلى أنه لا يتسبب في مرض أكثر شدة، واللقاحات الحالية تظل فعالة ضد الحالات الحرجة.آلية انتقال العدوىينتقل "نيمبوس" مثل غيره من المتحورات عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال، العطس، أو الحديث القريب، ويمكن أن يستمر في الهواء بأماكن التهوية الضعيفة، حسب الدكتور تانغ.الأعراض الرئيسيةتشمل أعراض "نيمبوس" التهاب الحلق الحاد، الإرهاق، السعال الخفيف، الحمى، آلام العضلات، والاحتقان، مع اختلافات فردية تتطلب الانتباه واليقظة، وفقًا للدكتور آصف.خيارات العلاجيعالج "نيمبوس" كباقي متحورات كوفيد-19، حيث يتعافى معظم المرضى بالراحة، الترطيب، والأدوية غير الموصوفة. الحالات الشديدة قد تستدعي مضادات الفيروسات أو علاجات الأجسام المضادة، مع استشارة طبيبة.ويوصي الدكتور تانغ بالتطعيمات والجرعات المعززة، غسل الأيدي باستمرار، تحسين التهوية، ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وتنظيف الأسطح المشتركة، خاصة إذا كان أحد أفراد الأسرة مريضًا.الاستشارة الطبيةينصح الدكتور آصف بطلب المشورة الطبية عند ظهور أعراض كوفيد-19، خاصة إذا تفاقمت أو إذا كنت تعاني من حالات صحية مزمنة، أو كنت على تواصل مع مصاب بـ"نيمبوس".