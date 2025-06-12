بالشهر الحالي.. حسابات فلكية تحدد يوم الانقلاب الصيفي

وفي هذا اليوم، ستصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها شمال خط الاستواء، حيث تصبح عمودية تماما على عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.وسيشهد يوم الانقلاب الصيفي أطول نهار في السنة، حيث سيبلغ طول 14 ساعة و29 دقيقة، بينما ستكون الليلة الأقصر بمدة 9 ساعات و31 دقيقة.وسيشرق الشمس في هذا اليوم الساعة 5:02 صباحا من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية (61 درجة و44 دقيقة و31 ثانية)، بينما ستغيب الساعة 7:53 مساء في أقصى الزاوية الشمالية الغربية (298 درجة و46 دقيقة و8 ثوان).ويتميز هذا اليوم بارتفاع درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بسبب التعامد شبه الكامل لأشعة الشمس، بينما يشهد النصف الجنوبي بداية فصل بأقصر نهار وأطول ليل.وتصل الظاهرة إلى أقصى حالاتها عند القطبين، حيث يسود الدائم في القطب الجنوبي بينما تظل الشمس مشرقة بشكل متواصل في حتى الاعتدال الخريفي.يذكر أن فصل الربيع الحالي استمر 93 يوما، بينما سيستمر فصل الصيف 94 يوما. وبعد الانقلاب الصيفي، ستبدأ الشمس بالتراجع جنوبا تدريجيا، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة حتى الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر المقبل، عندما تتعامد الشمس على خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار في جميع أنحاء العالم.