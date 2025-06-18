بعد إشاعات عن غموض في الوفاة.. لطيفة التونسية تؤكد:" شقيقي كان ملاك العائلة ورحل بسلام"!

نفت الفنانة التونسية بشكل قاطع ما تردد حول وجود شبهة جنائية في وفاة شقيقها العرفاوي، مؤكدة أن الوفاة كانت طبيعية إثر أزمة قلبية مفاجئة في منزله بتونس.

في مداخلة هاتفية مؤثرة مع إذاعة " " التونسية، تحدثت الفنّانة التونسية عن اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها الراحل، واصفةً إياه بأنه كان العائلة، وأنّ وفاته جاءت هادئة ومفاجئة، دون أن يشعر بأي ألم.



وعلّقت بالفقول: "كان أخي ملاك العائلة، قبل وفاته بساعتين فقط، كان يضحك ويتابع الأخبار، وكان قلبه حزينًا للغاية لما يحدث في فلسطين وغزة، رحل على سريره، دون أي ألم.. أسأل الله أن يكتب لنا ميتةً كهذه".