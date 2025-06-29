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بعد شكوى طليقته.. إخلاء سبيل أحمد السقا بكفالة مالية
منوعات
2025-06-29 | 11:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
178 شوهد
السومرية نيوز
- منوعات
قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الفنان
أحمد السقا
بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه بعد مثوله أمامها لسماع أقواله في بلاغ رسمي قدمته طليقته الإعلامية
مها الصغير
، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب أمام شهود في محيط سكنها.
ووصل الفنان
أحمد السقا
إلى مقر التحقيقات بمدينة 6 أكتوبر قبل ساعات، تنفيذًا لطلب رسمي بسماع أقواله في الاتهامات الموجهة إليه من قِبل طليقته، التي أفادت بوقوع الواقعة أمام المارة في الشارع المقابل للبوابة الرئيسية للكمبوند السكني الذي تقيم فيه.
وكانت الإعلامية
مها الصغير
قد حررت بلاغًا رسميًا في قسم شرطة أكتوبر، اتهمت فيه طليقها الفنان أحمد السقا بالاعتداء الجسدي واللفظي عليها، مؤكدة في أقوالها أنه أوقفها في الشارع أمام الكمبوند السكني، وانهال عليها بالضرب والسباب، على مرأى ومسمع من المارة وسكان المنطقة.
وأضافت في بلاغها أن الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضًا اعتداءً على سائقها الخاص، الذي كان برفقتها وقت الحادث.
وتقدمت مها الصغير إلى القسم وهي في حالة انفعالية شديدة، حيث حرر
رجال الشرطة
المحضر اللازم، وتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.
كانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بصرف الإعلامية مها الصغير وسائقها عقب الانتهاء من الاستماع إلى أقوالهما، وذلك ضمن الإجراءات الأولية للفصل في البلاغ المقدم ضد الفنان أحمد السقا.
وقد تم تسجيل كافة التفاصيل في محضر رسمي، فيما جرى استدعاء الفنان للاستماع إلى إفادته بشأن ما نُسب إليه، قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية.
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