لا ترتدوا الخواتم في الصالات الرياضية والا!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سواليف أم إبراهيم
من
12:40 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رد رسمي يحسم مصير ميسي من اللعب في السعودية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-531798-638868831708581392.jpeg
لا ترتدوا الخواتم في الصالات الرياضية والا!
منوعات
2025-06-30 | 08:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
200 شوهد
حذر خبراء من ارتداء خاتم الزواج أو الخطوبة داخل صالات الجيم، مشيرين إلى سبعة من الأسباب تجعل هذا السلوك خطر صحي كبير.
ورغم حرص عشاق اللياقة البدنية على ارتداء أحدث الأحذية والساعات الذكية داخل صالات الجيم، إلا أن الخبراء يحذرون من ارتداء الخاتم تحديدا.
وبحسب نيل ديتا، خبير المجوهرات في شركة "أنجليك دايموند"، فإن هناك سبعة من الأساب تجعل الاحتفاظ بالخاتم أثناء أداء التمارين، خاصة تلك التي تتضمن رفع الأثقال أو تمارين عالية الشدة، خطرا كبيرا، وهذه الأساب هي:
أولا: مرتع للبكتيريا
تشير دراسة استقصائية شملت 2000 شخص إلى أن 66% منهم لا يقومون بتنظيف خواتمهم مطلقًا، وعند مزج العرق والغبار مع أسطح معدات الجيم، يتحول الخاتم إلى بيئة مثالية لنمو البكتيريا، مما قد يؤدي إلى التهابات أو طفح جلدي.
ثانيا: تعرض الخاتم للتلف
الاحتكاك المتكرر مع الأوزان الحديدية مثل الدمبل والبارات قد يؤدي إلى خدش أو انحناء المعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتين، بل وحتى إضعاف تثبيت الأحجار الكريمة.
ثالثا: تورم الأصابع
التمرين يزيد من تدفق الدم، مما قد يؤدي إلى انتفاخ الأصابع، وهذا قد يجعل من خلع الخاتم أمرا صعبا ومؤلما، وقد يتطلب تدخلا طبيا طارئا في بعض الحالات.
رابعا: إصابات تمزق الإصبع
أحد أخطر السيناريوهات هو تمزق الإصبع نتيجة انزلاق الخاتم والتقاطه من معدات التمرين، ما قد يؤدي إلى تلف في الجلد أو الأوتار أو حتى
العظم
.
خامسا: خطر فقدان الخاتم
العرق والحركة العنيفة أثناء التمارين قد يجعلان الخاتم ينزلق دون أن يشعر به صاحبه، مما يزيد من احتمالات فقدانه.
سادسا: تهيج الجلد وتسارع تآكل الخاتم
العوامل البيئية داخل صالة التمارين مثل العرق، الأوساخ، والمنظفات الكيميائية قد تؤثر على كل من البشرة وجودة الخاتم.
سابعا: التمارين عالية الشدة تشكل خطرا أكبر
مع انتشار تمارين مثل
كروس
فيت، وتمارين الأداء الوظيفي، تزداد احتمالات تلف المجوهرات بسبب الحركات السريعة والتعامل المكثف مع الأوزان، فهذه الأنشطة رائعة للياقة، لكنها قاسية على الخواتم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
بالفيديو: بغداد ترتدي حلّتها استعداداً للقمة العربية الرابعة والثلاثين
02:08 | 2025-05-11
جورجينا شريكة رونالدو ترتدي العباءة والحجاب (صور)
02:30 | 2025-04-20
مشاهد من وصول قطارات الجماهير الرياضية من البصرة إلى بغداد
07:33 | 2025-06-06
فتح بوابات المدينة الرياضية بالبصرة استعداداً لمباراة العراق وكوريا الجنوبية
10:58 | 2025-06-05
الصالات الرياضية
الخواتم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحذيرات من التنقل مساء في العراق
محليات
30.37%
09:35 | 2025-06-30
تحذيرات من التنقل مساء في العراق
09:35 | 2025-06-30
اخلاء النزلاء واجراء اقتحام.. تفاصيل ما حصل في "قلب العالم" اليوم
محليات
26.49%
13:29 | 2025-06-29
اخلاء النزلاء واجراء اقتحام.. تفاصيل ما حصل في "قلب العالم" اليوم
13:29 | 2025-06-29
إليك أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في المحافظات العراقية اليوم
اقتصاد
21.78%
03:53 | 2025-06-29
إليك أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في المحافظات العراقية اليوم
03:53 | 2025-06-29
افتتاح مجسّرين في بغداد
محليات
21.36%
14:21 | 2025-06-28
افتتاح مجسّرين في بغداد
14:21 | 2025-06-28
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة العلاوي بغداد - الحلقة ٦١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-30
ناس وناس
منطقة العلاوي بغداد - الحلقة ٦١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-30
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
من الأخير
الاتحادية تطوي حقبة العميري...والعبادي يسير على درب الصدر - حلقة ٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-29
من الأخير
الاتحادية تطوي حقبة العميري...والعبادي يسير على درب الصدر - حلقة ٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-29
Live Talk
المهرجانات... حفلات فقط أم مشاريع وعي فني؟ - الحلقة ٦١ | 2025
10:30 | 2025-06-29
Live Talk
المهرجانات... حفلات فقط أم مشاريع وعي فني؟ - الحلقة ٦١ | 2025
10:30 | 2025-06-29
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة العلاوي بغداد - الحلقة ٦١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-30
ناس وناس
منطقة العلاوي بغداد - الحلقة ٦١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-30
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
من الأخير
الاتحادية تطوي حقبة العميري...والعبادي يسير على درب الصدر - حلقة ٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-29
من الأخير
الاتحادية تطوي حقبة العميري...والعبادي يسير على درب الصدر - حلقة ٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-29
Live Talk
المهرجانات... حفلات فقط أم مشاريع وعي فني؟ - الحلقة ٦١ | 2025
10:30 | 2025-06-29
Live Talk
المهرجانات... حفلات فقط أم مشاريع وعي فني؟ - الحلقة ٦١ | 2025
10:30 | 2025-06-29
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
اخترنا لك
إنستغرام وتيك توك على التلفاز قريبا
11:13 | 2025-06-30
علامات تحذيرية لكشف هاتفك المخترق
10:40 | 2025-06-30
سيناريو كارثي لنهاية الكون
10:33 | 2025-06-30
ماعلاقة تناول الجبن بجودة النوم؟.. دارسة تكشف
09:10 | 2025-06-30
بعض تطبيقات "أبل" مضيعة للوقت.. إليك البدائل
14:00 | 2025-06-29
بعد شكوى طليقته.. إخلاء سبيل أحمد السقا بكفالة مالية
11:47 | 2025-06-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.