لا ترتدوا الخواتم في الصالات الرياضية والا!

ورغم حرص عشاق اللياقة البدنية على ارتداء أحدث الأحذية والساعات الذكية داخل صالات الجيم، إلا أن الخبراء يحذرون من ارتداء الخاتم تحديدا.وبحسب نيل ديتا، خبير المجوهرات في شركة "أنجليك دايموند"، فإن هناك سبعة من الأساب تجعل الاحتفاظ بالخاتم أثناء أداء التمارين، خاصة تلك التي تتضمن رفع الأثقال أو تمارين عالية الشدة، خطرا كبيرا، وهذه الأساب هي:أولا: مرتع للبكتيرياتشير دراسة استقصائية شملت 2000 شخص إلى أن 66% منهم لا يقومون بتنظيف خواتمهم مطلقًا، وعند مزج العرق والغبار مع أسطح معدات الجيم، يتحول الخاتم إلى بيئة مثالية لنمو البكتيريا، مما قد يؤدي إلى التهابات أو طفح جلدي.ثانيا: تعرض الخاتم للتلفالاحتكاك المتكرر مع الأوزان الحديدية مثل الدمبل والبارات قد يؤدي إلى خدش أو انحناء المعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتين، بل وحتى إضعاف تثبيت الأحجار الكريمة.ثالثا: تورم الأصابعالتمرين يزيد من تدفق الدم، مما قد يؤدي إلى انتفاخ الأصابع، وهذا قد يجعل من خلع الخاتم أمرا صعبا ومؤلما، وقد يتطلب تدخلا طبيا طارئا في بعض الحالات.رابعا: إصابات تمزق الإصبعأحد أخطر السيناريوهات هو تمزق الإصبع نتيجة انزلاق الخاتم والتقاطه من معدات التمرين، ما قد يؤدي إلى تلف في الجلد أو الأوتار أو حتى .خامسا: خطر فقدان الخاتمالعرق والحركة العنيفة أثناء التمارين قد يجعلان الخاتم ينزلق دون أن يشعر به صاحبه، مما يزيد من احتمالات فقدانه.سادسا: تهيج الجلد وتسارع تآكل الخاتمالعوامل البيئية داخل صالة التمارين مثل العرق، الأوساخ، والمنظفات الكيميائية قد تؤثر على كل من البشرة وجودة الخاتم.سابعا: التمارين عالية الشدة تشكل خطرا أكبرمع انتشار تمارين مثل فيت، وتمارين الأداء الوظيفي، تزداد احتمالات تلف المجوهرات بسبب الحركات السريعة والتعامل المكثف مع الأوزان، فهذه الأنشطة رائعة للياقة، لكنها قاسية على الخواتم.