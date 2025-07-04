5 أجهزة يجب فصلها عن الكهرباء قبل مغادرة المنزل لأيام

وحتى لو لم تتسبب تلك الأجهزة الالكترونية في نشوب حريق في المنزل، فإن العديد منها يستهلك الكهرباء عندما لا يكون قيد الاستخدام، مما يعني خسارة المال بتركها متصلة بالكهرباء.شواحن البطارياتعلى مدار العقد الماضي، أصبحت بطاريات "الليثيوم أيون" شائعة الاستخدام في المنازل، إذا تُستخدم في تشغيل كل شيء من الدراجات الكهربائية إلى الأدوات الكهربائية، ووصولاً إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف.وتتميز هذه البطاريات بقدرتها الرائعة على تخزين الكثير من الطاقة، ولكن هذا يعني أنها قد ترتفع حرارتها بسرعة في حال تلفها أو تركها على الشاحن لفترة طويلة.لذلك، يجب فصل البطاريات عن الشاحن بمجرد شحنها بالكامل، لمنع ارتفاع درجة حرارتها، ولا ينبغي، بأي حال من الأحوال، ترك الشاحن والبطارية موصولين بالكهرباء عندما تكون بعيدًا عن المنزل.كما يوصى بتخزين البطاريات في درجة حرارة بعيدًا عن أي شيء قابل للاشتعال، كما ينصح بفصل أسلاك الشحن الصغيرة، مثل أسلاك الهاتف أو الحاسوب.ورغم أن الحرارة التي تنتجها لا تشكل خطر الحريق نفسه، إلا أن التيار الكهربائي المنخفض الذي يتدفق إليها باستمرار عند توصيلها بالكهرباء قد يسبب ضغطًا إضافيًا على أجزائها الداخلية، مما يؤدي إلى تعطلها قبل الأوان.المدافئ الكهربائيةوتعد معدات التدفئة سبباً رئيساً لحرائق المنازل، لذا من الضروري فصلها عن الكهرباء في أي وقت لا تكون فيه قيد الاستخدام.وهذه الأجهزة يمكنها إنتاج حرارة عالية في نسيانها، وكذلك قد تشكل ضغطاً كبيراً على المقابس إذا بقيت قيد التشغيل لساعات طويلة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ذوبان المقابس، ونشوب حرائق.أجهزة سطح الطاولةتُولد العديد من الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، بما في ذلك محمصات الخبز والأفران والغلايات الكهربائية، درجات حرارة عالية عند تشغيلها، لكنها في المقابل تستهلك الكثير من الطاقة، مما يعني أنها يمكنها أن تحدث أعطالًا في أسلاك منزلك.كما أن الفتات، وبقايا الزيت، والمواد القابلة للاشتعال الأخرى داخل تلك الأجهزة، تجعلها عرضة للاشتعال التلقائي، لذلك من المهم فصلها قبل أن تغادر في إجازة.أنظمة الترفيه المنزليتمثل الطاقة الاحتياطية ما بين 5% و10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنزل، وتُعد أجهزة الترفيه المنزلي من أكبر المتسببين في ذلك.ويشمل ذلك أجهزة ألعاب الفيديو، حيث تحتوي أحدث إصداراتها على ميزات مثل التحكم الصوتي، والتعرف على الإيماءات وأجهزة التحكم اللاسلكية التي تستهلك الطاقة حتى في حالة عدم استخدامها.كما أنه من الجيد تفعيل أي إعدادات لتوفير الطاقة، مثل "وضع توفير الطاقة" في أجهزة "Xbox" أو "وضع الراحة" في أجهزة "Playstation"، ولكن عند مغادرة المنزل في إجازة، احرص على فصل هذه الأجهزة تمامًا.أدوات تصفيف الشعرينصح بفصل أدوات تصفيف الشعر مثل مكواة التجعيد عن الكهرباء بعد كل استخدام، وأيضًا مجففات الشعر عن الكهرباء، لأن الأسلاك التالفة قد تؤدي إلى خطر نشوب حريق.ولأن أدوات تصفيف الشعر تُستخدم عادةً في الحمامات وبالقرب من المياه، من الأفضل وصلها بمنافذ تحتوي على "قواطع الدائرة الأرضية"، التي تمنع الحرائق والصدمات الكهربائية عن طريق قطع التيار الكهربائي عن المعدات التالفة.