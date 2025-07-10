لأوّل مرّة في مصر.. الشامي يطلّ على جمهور العلمين الجديدة الى جانب تامر حسني

يُحيي النجم الشاب حفله الأوّل في وذلك في التي تستقبل واحدةً من أقوى لياليها الصيفيّة المنتظرة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم الجمعة الواقع فيه 25 يوليو/تمّوز الجاري على مسرح U-Arena، إلى جانب النجم .

وينضمّ للمرة الاولى إلى هذا المهرجان الضّخم الذي أصبح علامةً بارزةً في روزنامة الحفلات والمهرجانات في والمنطقة.

وسيُقدّم الشامي خلال الحفل مجموعةً من أغانيه المميّزة، إلى جانب الديو الأخير الذي جمعه بتامر حسني بعنوان " "، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا منذ لحظة طرحه.



وعبّر الشامي عن سعادته الكبيرة بمشاركته في هذا الحدث الفنّي الضّخم، مؤكّدًا أنّه يُحضّر لمفاجآت مميّزة لجمهوره في مصر، خاصّةً أنّ المهرجان يُعدّ من أكبر الفعاليات الصيفيّة التي تستقطب جمهورًا ضخمًا وزوّارًا من مختلف أنحاء العالم.



يُذكر أنّ مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة يشهد مشاركة نخبةٍ من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي ومنهم ، ، ، ، ، وغيرهم، ويستمرّ حتّى 29 أغسطس/آب المُقبل في قلب المدينة التراثيّة بمدينة العلمين الجديدة.