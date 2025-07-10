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لأوّل مرّة في مصر.. الشامي يطلّ على جمهور العلمين الجديدة الى جانب تامر حسني
منوعات
2025-07-10 | 05:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
286 شوهد
يُحيي النجم الشاب
الشامي
حفله الأوّل في
مصر
وذلك في
مدينة العلمين الجديدة
التي تستقبل واحدةً من أقوى لياليها الصيفيّة المنتظرة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم الجمعة الواقع فيه 25 يوليو/تمّوز الجاري على مسرح U-Arena، إلى جانب النجم
تامر حسني
.
وينضمّ
الشامي
للمرة الاولى إلى هذا المهرجان الضّخم الذي أصبح علامةً بارزةً في روزنامة الحفلات والمهرجانات في
مصر
والمنطقة.
وسيُقدّم الشامي خلال الحفل مجموعةً من أغانيه المميّزة، إلى جانب الديو الأخير الذي جمعه بتامر حسني بعنوان "
ملكة جمال الكون
"، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا منذ لحظة طرحه.
وعبّر الشامي عن سعادته الكبيرة بمشاركته في هذا الحدث الفنّي الضّخم، مؤكّدًا أنّه يُحضّر لمفاجآت مميّزة لجمهوره في مصر، خاصّةً أنّ المهرجان يُعدّ من أكبر الفعاليات الصيفيّة التي تستقطب جمهورًا ضخمًا وزوّارًا من مختلف أنحاء العالم.
يُذكر أنّ مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة يشهد مشاركة نخبةٍ من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي ومنهم
عمرو دياب
،
أنغام
،
أصالة نصري
،
تامر حسني
،
تامر عاشور
، وغيرهم، ويستمرّ حتّى 29 أغسطس/آب المُقبل في قلب المدينة التراثيّة بمدينة العلمين الجديدة.
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تامر حسني
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مدينة العلمين الجديدة
ملكة جمال الكون
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تامر عاشور
عمرو دياب
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