التبريد الزائد في الصيف ليس آمنًا.. إليك ما قد يسببه لجسمك!

وقالت الطبيبة إن من الطبيعي استخدام المكيفات لتقليل حرارة الجو داخل السكن، لكن يجب تجنّب تحويل إلى "ثلاجة"، خاصة عند وجود فرق كبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشنجات وعائية، وصداع، وحتى نزلات برد.وشدّدت على ضرورة عدم خفض درجة حرارة الغرفة إلى أقل من 18 درجة مئوية، موضحة أن التعرض لتيار هواء بارد لفترات طويلة قد يؤدي إلى التهابات في العضلات والمفاصل نتيجة التبريد المفرط.كما أشارت أليكسينتسيفا إلى أهمية تنظيف مكيفات الهواء بشكل دوري، لتجنّب تراكم مسببات الحساسية والميكروبات الممرِضة، لافتة إلى أن مقاومة حرارة الجو لا تعتمد فقط على المكيف، بل تشمل أيضاً استخدام ستائر سميكة، تهوية الشقة في الساعات الباردة، ومراوح إضافية، إلى جانب عواكس حرارة على النوافذ.ونصيحتها الأهم كانت: "تعاملوا مع الحرّ بحكمة... فالمبالغة في التبريد لا تقل خطورة عن التعرض لحرارة مفرطة".