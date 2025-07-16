لماذا يجب أن تأكل الخيار يوميًا؟ 7 أسباب مدعومة بالفوائد الصحية

يحتوي الخيار على حوالي 95% من الماء، مما يجعله مثاليًا للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في فصل الصيف أو بعد ممارسة الرياضة.• غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، ما يساعد على تقليل الالتهابات وتهدئة البشرة.• يستخدم في الأقنعة الطبيعية لتقليل الانتفاخ تحت العينين وتحسين نضارة الوجه.• منخفض السعرات الحرارية.• غني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع، ما يقلل من تناول الطعام بكميات زائدة.• يساعد في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك بفضل محتواه من الألياف والماء.• يُعد ملينًا طبيعيًا لطيفًا.يحتوي الخيار على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم ضغط الدم وموازنة الصوديوم في الجسم.• يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والتانينات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الالتهابات.• يساعد الخيار على خفض مستويات الضار.• الألياف والبوتاسيوم فيه يساهمان في تحسين وظائف القلب.