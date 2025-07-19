جهاز رنين مغناطيسي يبتلع رجلاً أثناء الفحص

وذكرت شرطة مقاطعة ناسو أن الحادث وقع يوم الأربعاء في مركز "ناسو أوبن إم آر آي" بمدينة ويستبري، عندما دخل الرجل البالغ من العمر 61 عاما أثناء إجراء فحص لمريض آخر من أقاربه، متجاهلا تحذيرات بعدم الاقتراب.ووفقا للشرطة، سمع الرجل صرخات قريبه خلال الفحص فاندفع إلى الداخل، ليجذب المجال المغناطيسي القوي السلسلة المعدنية حول عنقه بشدة، مما تسبب في سحبه نحو الجهاز وإصابته بجروح خطيرة توفي على إثرها في المستشفى بعد يوم من الحادث.وأوضح أطباء من مستشفى نورث شور الجامعي لشبكة " نيوز" أن الأجسام المعدنية تتحول إلى مشروع قذائف في وجود المجال المغناطيسي القوي، حيث قال وينترفيلدت، مدير خدمات التصوير: "تندفع القطعة المعدنية كطوربيد نحو مركز المغناطيس".بدورها، أشارت بايال سود إلى أن مثل هذه الحوادث تؤكد أهمية إجراءات السلامة الصارمة، رغم ندرة وقوع إصابات أو وفيات بسبب جذب الأجهزة المغناطيسية للأجسام المعدنية.يذكر أن مركز "ناسو أوبن إم آر آي" الذي يمتلك عدة فروع في منطقة ، لم يعلق على الحادث عند استفسار الشبكة الإخبارية.