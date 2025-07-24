دراسة تكشف أسباب خطيرة يُنذر بها احمرار العين

وتشير إلى أن هذه المشكلات تحديدا هي ارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين.وتقول: "أحيانا قد يكون تمدد الأوعية الدموية مؤشرا على أمراض مزمنة خطيرة يكون فيها المكون الوعائي موجودا دائما. وتشمل هذه الأمراض ارتفاع مستوى ضغط الدم، وتصلب الشرايين، وداء السكري، والزرق. ففي جميع هذه الحالات، يتشوه جدار الأوعية الدموية ويصبح هشا، وعندما يتغير مستوى الضغط فيها أو تحدث ظواهر ركود بسبب ارتفاع ضغط العين، قد يحدث زيادة في حجم الوعاء وارتفاع الدم في الضفيرة الوعائية".وبحسبها، يجب أن يثير الاحمرار المصحوب بألم، بالإضافة إلى فقدان البصر الكامل أو الجزئي، قلقا بالغا، لأن جميع هذه الحالات تتطلب عناية طبية فورية، وتشخيص السبب بدقة ومن ثم وصف العلاج اللازم.وتضيف: "يكون سبب توسع الأوعية الدموية في 97% من الحالات عوامل خارجية مثل الهواء الجاف أو البارد، والرياح، والغبار، ودخان التبغ، ومتلازمة جفاف العين، والالتهاب، والإصابات الموضعية، أو ردود الفعل التحسسية. وحتى التعب وقلة النوم قد لا يرضيان العينين".وتجدر الإشارة إلى أن احمرار العينين هو عرض سريري خاص تتمثل في توسع الأوعية الدموية في العين، مما يغير لون الغشاء المخاطي. ويُطلق على هذه الحالة في الممارسة الطبية مصطلح "الاحتقان".