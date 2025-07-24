عصير رخيص يحمي من النوبة القلبية.. المشكلة في طعمه

وأظهرت الدراسة التي أعدها باحثون من البريطانية، أن هذا العصير الغني بالنترات يمكنه خفض ضغط الدم المرتفع، وهو أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.وفي الدراسة، التي شملت أشخاصا في السبعينيات من عمرهم، لاحظ الباحثون أن تناول عصير البنجر يوميا لمدة أسبوعين فقط ساهم في خفض ضغط الدم إلى مستويات صحية. كما تبين أن العصير يعود بالفائدة أيضا على الشباب دون سن الثلاثين، إذ يعزز من مستويات البكتيريا المفيدة في الفم، ما يدعم صحة القلب.وتقول البروفيسورة "آني فانهتالو"، التي قادت الدراسة: "نعلم أن النظام الغذائي الغني بالنترات يحمل فوائد صحية، لكن مع تقدم العمر يقل إنتاج الجسم لأكسيد النيتريك، وهو مركب مهم لتوسيع الأوعية الدموية. لذا فإن تشجيع كبار السن على تناول المزيد من الخضروات الغنية بالنترات مثل البنجر والسبانخ والجرجير والكرفس والكرنب، قد يكون له فوائد صحية طويلة الأمد".ويُعتقد أن الخضروات الغنية بالنترات تُعزز من وجود البكتيريا المفيدة في الفم والأمعاء، مما يساهم في خفض الضار وضغط الدم. فعند دخول النترات إلى الجسم، تتحول إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.وخلال الدراسة، التي امتدت لستة أسابيع، خضع تسعة من كبار السن وتسعة من الشباب لتحليل تأثير عصير البنجر على ضغط الدم وصحة الأوعية الدموية. وتمت مقارنة نتائجه بعينة تناولت مشروبا وهميا لا يحتوي على النترات. وأظهرت النتائج أن كبار السن الذين تناولوا عصير البنجر شهدوا انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم وتراجعا في مستويات بكتيريا "بريفوتيلا" الضارة، التي ترتبط بزيادة خطر الوفاة، كما ارتفعت لديهم مستويات بكتيريا "نيسيريا" المفيدة لصحة القلب.وفي تعليق على نتائج الدراسة، قال الدكتور لي بينيستون من مجلس بحوث وعلوم الأحياء، وهو لم يشارك في الدراسة: "هذه الدراسة تمثل مثالا رائعا على كيفية استخدام علوم الأحياء لفهم العلاقة المعقدة بين النظام الغذائي والميكروبيوم والتقدم الصحي في العمر".ويُشار إلى أن نحو 270 شخصا يُنقلون إلى المستشفيات يوميا في المملكة المتحدة بسبب نوبات قلبية، ويُسجل أكثر من 175 ألف وفاة سنويا نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية.ولم تقف الفوائد المحتملة لعصير البنجر عند حدود القلب، بل أشارت أبحاث سابقة أجراها الفريق ذاته من جامعة إكسيتر إلى إمكانية مساهمته في خفض خطر الإصابة بالخرف، من خلال تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ، وتثبيط بعض التفاعلات الكيميائية المرتبطة بمرض ألزهايمر.