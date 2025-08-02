تفاصيل جديدة عن "كسوف القرن".. اوقاته وإمكانية رؤيته

ويمر الكسوف الكلي في 2 آب 2027 عبر أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتشمل البلدان الرئيسية الواقعة ضمن مسار الكسوف الكامل: جنوب إسبانيا، ، الجزائر، ، ليبيا، ، بالإضافة إلى واليمن، وبعض دول شرق أفريقيا مثل والصومال.أما من يعيشون خارج هذا المسار الضيق، فسيشهدون كسوفاً جزئياً يشمل مساحات واسعة من أوروبا، وأفريقيا، وغرب .لماذا يعتبر كسوف 2 اب 2027 مميزاً؟يتميز هذا الكسوف بمحاذاة شبه مثالية بين الأرض والقمر والشمس.سيكون القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض ضمن مداره البيضاوي، مما يسمح له بحجب الشمس بالكامل، وخلق ظل عريض يصل عرضه إلى حوالي 258 كيلومترا، ويمتد لمسافة تقارب 15,227 كيلومتراً عبر سطح الأرض.هذا المسار الواسع، الذي يغطي أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع، يجعل من هذا الكسوف أحد الأطول والأوسع في التاريخ الحديث، رغم أنه يغطي جزءاً محدوداً من سطح الأرض فقط.المواعيد الرئيسية لكسوف 2 اب 2027 (بالتوقيت العالمي (UTC):بداية الكسوف الجزئي: 07:30.بداية الكسوف الكلي: 08:23.نهاية الكسوف الكلي: 11:50.ذروة الكسوف: 10:07.نهاية الكسوف الجزئي: 12:44.