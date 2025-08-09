4 استعمالات لمنافذ "USB" في الراوتر

وبما أنك لست مضطرًا لتوصيل أي شيء في هذا المنفذ، فإنك مع ذلك، يمكن أن تضيف مرونة كبيرة إلى شبكة لديك، خاصة في المواقف الحرجة.وتقتصر الإمكانيات بشكل أساسي على سرعة هذه المنافذ وكمية الطاقة التي توفرها.وفي هذه القائمة، سنستعرض أربعة استعمالات لمنفذ USB الموجود في جهاز الراوتر.التخزين المتصل بالشبكةعادة ما يكون التخزين المحلي على الجهاز أسرع، بينما التخزين السحابي هو أفضل وأكثر أمانًا.ولكن بين الاثنين، يأتي التخزين المتصل بالشبكة الذي يسمح لأي جهاز متصل بشبكة واي فاي بالوصول إلى الملفات أو مشاركتها، بغض النظر عن الأجهزة الأخرى المتصلة.ومن الممكن أيضًا إعداد مكتبة فيديو دون اتصال بالإنترنت بهذه الطريقة، مع أنك ستظل بحاجة إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ماك أو ويندوز لهذه المهمة.ولمشاركة الملفات، فإن أي قرص SSD خارجي تقريبًا سيفي بالغرض. مع ذلك، تعد سرعات المنافذ بالغة الأهمية هنا حيث تصل سرعة USB 2.0 إلى 480 ميجابت في الثانية، وهي سرعة كافية للملفات الصغيرة، ولكنها قد تكون مزعجة للغاية إذا كنت تحاول بث فيلم أو نسخ مكتبة الموسيقى الخاصة بك بالكامل.وعند سرعة 5 جيجابت في الثانية أو أعلى، يكون USB 3 أكثر كفاءة. مع العلم أن هذه التقنية تعتبر إحدى نقاط قوة واي فاي 7. ومن أفضل استخدامات التخزين المتصل بالشبكة النسخ الاحتياطي التلقائي، حتى لو كان ذلك مجرد مزامنة بعض المجلدات الرئيسية يوميًا.مشاركة الطابعةعندما يكون امتلاك طابعة أمرًا لا مفر منه، فإن توصيلها بجهاز الراوتر يتيح لك الطباعة من أي جهاز متوافق على نفس الشبكة.ويذكر أن الطابعة المتصلة بالشبكة تتوفر في أي مكان تصل إليه إشارة جهاز الراوتر.اتصال إنترنت احتياطيتتيح لك بعض أجهزة الراوتر استخدام دونجل USB مع مودم خلوي بتقنية 4G أو 5G في حالة انقطاع اتصال الإنترنت الأساسي.وغالبًا ما يكون ربط جهاز الكمبيوتر بنقطة اتصال هاتفك الشخصية أسرع وأرخص، لأن دونجل USB يحتاج إلى باقة بيانات خاصة به.شحن الأجهزةفي حين كانت اتصالات البيانات وحدها موجودة في وقت ما، فإن أي منفذ USB حديث يوفر كمية من الطاقة تعادل شاحن الحائط الخاص بهاتفك.لذلك، في حالات الضرورة، قد تتمكن من استخدام منفذ USB في جهاز التوجيه لشحن هاتفك أو أجهزتك الصغيرة الأخرى.لكن لا تتوقع حدوث معجزات. عادةً ما يقتصر USB 2.0 على 2.5 واط، وحتى العديد من منافذ USB 3محدودة بـ 4.5 واط.وبهذه السرعات، سيتعين عليك ترك هاتفك متصلاً بجهاز التوجيه لساعات لشحنه من 10% إلى الشحن الكامل.وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه من غير المرجح أن تجد جهاز راوتر يدعم أكثر من 7.5 واط.