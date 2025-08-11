5 أخطاء تحوّل الشاي الى سم قاتل

ووفقا للخبراء يجب الانتباه إلى مدة تخمير الشاي وإلى درجة الحرارة وطبعا إلى كمية أوراق الشاي المستخدمة. والأخطاء الخمسة هي:-1 - تخمير شاي مركز. لتحضير شاي مثالي، ينصح باتباع هذه القاعدة البسيطة: ملعقة صغيرة من أوراق الشاي لكل كوب، وملعقة إضافية. لأن الشاي القوي جدا (المركز) يحتوي على نسبة عالية من الكافيين (الذي قد يسبب تحفيزا مفرطا للجهاز العصبي) والتانينات (التي قد تسبب خللا في وظائف الأمعاء وتسبب الإمساك)، كما أنه مدر قوي للبول. لذلك لا ينصح بالافراط في تناول الشاي المركز.2 - تخمير الشاي فترة طويلة- وخصوصا شاي الأمس: لأن الشاي المعتق يفقد معظم فوائده ويضاعف من تكاثر الكائنات الدقيقة الممرضة، ما قد يسبب ضررا بالغا للصحة. لذلك من الأفضل تخمير شاي جديد في كل مرة حفاظا على .3 - شرب الشاي ساخنا جدا- يؤدي شرب المشروبات الساخنة جدا باستمرار بما فيها الشاي، الى تهيج الأغشية المخاطية للحلق والمريء والمعدة وهذا ضار جدا. لأن الحروق المتكررة قد تؤدي إلى تكون أنسجة ندبية، وهي أكثر عرضة للعدوى، ما قد يحفز تكون الأورام الخبيثة.4. شرب الشاي على معدة فارغة- يفضل شرب الشاي بعد نصف ساعة من تناول الطعام. لأنه بهذه الطريقة يحفز عملية الهضم، ويساعد على تسريع عملية الأيض. أما شربه على معدة فارغة قد يؤدي إلى فقدان الشهية. لأن مستخلص أوراق الشاي يكبح الشعور بالجوع. وتخطي وجبة الإفطار مضر جدا.5. شرب الشاي مباشرة بعد تناول الطعام- لا تشرب الشاي مباشرة بعد تناول الطعام. لأن بعض المواد الموجودة في هذا المشروب الصحي قد تعيق امتصاص البروتين والحديد وعناصر مهمة أخرى. لذلك يجب أخذ استراحة، والانتظار نصف ساعة، ومن ثم الاستمتاع بشرب الشاي.