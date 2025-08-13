بين اللّوز والفول السوداني.. من الفائز في المعركة الغذائية؟

1. اللوز: كنز من البروتين والدهون الصحية



يتميزّ اللوز بكونه مصدرًا غنيًّا بالبروتين النباتي، حيث تحتوي الحفنة الواحدة (حوالي 28 غرامًا) على 6 غرامات من البروتين. كما يمتاز بانخفاض محتواه من الدهون المشبعة مقارنة بغيره من المكسرات، مع غناه بالدهون الصحية المفيدة للقلب.



بالإضافة إلى ذلك، يزوّد اللوز الجسم بجرعة جيدة من فيتامين E المضاد للأكسدة، والمغنيسيوم الذي يدعم صحة العظام والعضلات. ينصح خبراء التغذية بتناول اللوز كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، حيث يساعد على الشعور بالشبع مع تزويد الجسم بالطاقة. يتميزّ اللوز بكونه مصدرًا غنيًّا بالبروتين النباتي، حيث تحتوي الحفنة الواحدة (حوالي 28 غرامًا) على 6 غرامات من البروتين. كما يمتاز بانخفاض محتواه من الدهون المشبعة مقارنة بغيره من المكسرات، مع غناه بالدهون الصحية المفيدة للقلب.بالإضافة إلى ذلك، يزوّد اللوز الجسم بجرعة جيدة من فيتامين E المضاد للأكسدة، والمغنيسيوم الذي يدعم صحة العظام والعضلات. ينصح خبراء التغذية بتناول اللوز كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، حيث يساعد على الشعور بالشبع مع تزويد الجسم بالطاقة.



2- الفول : البروتين بامتياز



على الرغم من تصنيفه علميًا ضمن البقوليات، إلا أنّ الفول السوداني يشترك مع المكسرات في قيمته الغذائية العالية. تفوق نسبة البروتين في الفول السوداني تلك الموجودة في الكثير من أنواع اللحوم، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين وللمهتمين بتقليل استهلاكهم من المنتجات الحيوانية.



كما يحتوي الفول السوداني على نسبة مرتفعة من النياسين وحمض الفوليك، وهما عنصران ضروريان لوظائف الجهاز العصبي. ولعلّ هذا ما يفسر توصية الأطباء بإدراجه في أنظمة الحميات الغذائية الصحية.



3- اللّوز والفول السوداني.. أيهما تختار؟



يعتمد الاختيار بين اللوز والفول السوداني على احتياجاتك الغذائية:



• إذا كنت تبحث عن أعلى محتوى بروتيني، فالفول السوداني هو الخيار الأمثل.

• إذا كنت تهتم بمضادات الأكسدة وصحة القلب، فاللوز يتفوق في هذا الجانب.



من ناحية الاستخدام، يُفضّل الكثيرون اللوز نيئًا أو محمصًا كوجبة خفيفة، بينما يدخل الفول السوداني في إعداد العديد من الأطباق والصوصات.





تجدر الاشارة إلى أنّه يُنصح بتنويع مصادر المكسرات في النظام الغذائي، لما توفره من طيف واسع من الفوائد الصحية. فكلا النوعين يقدمان قيمة غذائية عالية، ويمكن دمجهما معًا في وجباتك اليومية لتحقيق أقصى استفادة.