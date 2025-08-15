قياس أكسجين الدم يعود لساعات ابل

وستمكن هذه الخطوة مستخدمي "أبل ووتش سيريس 9 و10" و"ألترا 2" في من معرفة مستويات الأكسجين في الدم على هاتف أيفون المقترن، وفقاً لرويترز.وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من النزاعات القانونية مع شركة " "، التي تتخذ من إيرفين بولاية مقراً، والتي اتهمت شركة أبل باستقطاب موظفيها وسرقة تكنولوجيا قياس الأكسجين في الدم الخاصة بها بعد مناقشة تعاون محتمل.وأصدرت الدولية الأميركية حكماً لصالح شركة ماسيمو يقضي بمنع استيراد الساعات المجهزة بهذه الميزة، مما دفع شركة أبل إلى إلغاء هذه الميزة، مما أدى إلى إجراءات استئناف مطولة. وتراجعت أسهم الشركة 4.5 في المائة.وقالت أبل إنه "يمكن للمستخدم من خلال التحديث بدء جلسة في تطبيق أكسجين الدم على أبل ووتش، وستقوم مستشعراتها بجمع البيانات التي سيستخدمها أيفون لحساب المستويات، وعرضها".وأقنعت ماسيمو لجنة التجارة الدولية بمنع استيراد أبل ووتش سيريس 9 وألترا عام 2023، بناء على قرار اللجنة بأن تقنية أبل لقراءة مستويات الأكسجين في الدم تنتهك براءات اختراع ماسيمو.ولم ترد شركة ماسيمو بعد على طلب للتعليق.