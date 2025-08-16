الصفحة الرئيسية
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
ظاهرة صحية خطيرة مرتبطة بعطل نهاية الأسبوع
منوعات
2025-08-16 | 01:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– منوعات
حذّرت دراسة طبية حديثة من أن مشكلات انقطاع التنفس أثناء النوم تزداد بشكل ملحوظ لدى الكثيرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
عطلة
نهاية الأسبوع.
وأشارت مجلة (AJRCCM) إلى أن "باحثين من جامعة فليندرز في
أستراليا
، وأثناء دراسة أجروها لتحديد المشكلات الصحية المرتبطة بالنوم، لاحظوا أن أعراض انقطاع التنفس الانسدادي النومي تتفاقم لدى الكثير من الناس خلال عطلات نهاية الأسبوع، ويرتبط ذلك بتغيّر أنماط النوم في هذه الفترة من الأسبوع، والإفراط في تناول المشروبات الكحولية، وتغيير العادات الصحية. وأطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم الانقطاع التنفسي الاجتماعي".
وكشف تحليل بيانات أكثر من 70 ألف شخص من دول مختلفة أن خطر الإصابة بانقطاع التنفس النومي المتوسط إلى الشديد كان أعلى بنسبة 18% يوم السبت مقارنة بيوم الأربعاء، وارتفعت النسبة لدى الرجال بنحو 21% مقابل 9% لدى النساء. أما الأشخاص دون سن الـ60، فارتفع الخطر لديهم بنسبة 24% مقابل 7% لدى كبار السن. كما تبين للباحثين أن النوم الإضافي في العطلة لأكثر من 45 دقيقة زاد من احتمالية النوبات الشديدة لانقطاع التنفس النومي بنسبة 47 بالمئة.
وقالت الباحثة الرئيسية في معهد فليندرز للصحة والنوم
الدكتورة
لوسيا بينيا،: "يمثل انقطاع التنفس النومي بالفعل مشكلة صحية عامة خطيرة، لكن دراستنا تظهر أن انتشاره الحقيقي قد يكون أعلى من المُقدَّر".
وأشارت إلى أن معظم الفحوصات التشخيصية تجرى خلال أيام الأسبوع، مما لا يعكس عادة تأثير عطلات نهاية الأسبوع على هذه المشكلة.
وعلّق
البروفيسور
داني إيكيرت، مدير المعهد: "لا نعرف السبب الدقيق بعد، لكن تناول الكحول، والنوم غير العميق، والتوقف عن استخدام علاجات انقطاع التنفس في العطلات قد تكون عوامل مؤثرة".
وأضاف أن هناك تقلبات مشابهة قد تحدث موسميا، حيث تكون حدة انقطاع التنفس الانسدادي النومي أعلى بنسبة 8-19% في الصيف والشتاء مقارنة بالربيع والخريف.
وحذّر الباحثون من أن "الانقطاع التنفسي الاجتماعي" يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والخرف، والإرهاق المزمن، وحوادث الطرق. لذلك، يوصي خبراء
الصحة
بالالتزام بجدول نوم ثابت طوال الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلة، والنوم من 7 إلى 9 ساعات ليلا، والمواظبة على العلاجات الموصوفة دون انقطاع للذين يعانون من مشكلات انقطاع التنفس.
>>
تابع قناة السومرية على منصة X
منصة X
مقالات ذات صلة
حرائق العراق: ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الإنساني وهذه احصائيات السنوات السابقة
04:51 | 2025-07-18
04:51 | 2025-07-18
"تعدد الأحزاب في العراق ظاهرة صحية".. دعوات برلمانية لتعديل قانون الانتخابات
13:29 | 2025-05-18
13:29 | 2025-05-18
تحديثات جديدة.. اليكم العطل الرسمية خلال الأسبوع الحالي
09:22 | 2025-08-10
09:22 | 2025-08-10
بلومبرغ: هناك خطط محتملة لتنفيذ ضربة على إيران نهاية الأسبوع
21:24 | 2025-06-18
21:24 | 2025-06-18
ظاهرة
طبية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
البروفيسور
الدكتورة
السومرية
أستراليا
الشتاء
التنف
