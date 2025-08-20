الصفحة الرئيسية
وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد إسرائيلي تعزيز الاستقرار
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
وجبة قاتلة.. ابن الـ13 عاماً يفارق الحياة بسبب "الأندومي"
منوعات
2025-08-20 | 03:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
216 شوهد
توفي فتى (13 عاما) داخل منزله في القاهرة وذلك بعد تناوله 3 أكياس من النودلز سريعة التحضير من دون طهي.
ووفقا لتقارير
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن القاهرة تلقى قسم شرطة
المرج
إخطارا يفيد بوفاة الطفل داخل منزله، وعند انتقال قوات الأمن إلى مكان الحادث، عثر على جثمان الفتة دون أي إصابات ظاهرة، وهو يرتدي ملابسه بالكامل.
وكشفت تحريات المباحث الأولية التي تضمنت سؤال أسرة الطفل أنه تناول 3 أكياس من النودلز الخام دفعة واحدة، مما أدى إلى إصابته بحالة إعياء شديدة أعقبتها وفاته.
وأمرت
النيابة العامة
بالتحفظ على صاحب المحل الذي باع المنتج للطفل، وتم أخذ عينات من أكياس النودلز لتحليلها للتأكد من سلامتها، كما تم نقل جثمان الطفل إلى المشرحة لإجراء تشريحه وتحديد السبب الدقيق للوفاة.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المنتج كان مطابقا للمواصفات، مما يرجح أن الوفاة قد تكون ناتجة عن تناول كمية كبيرة من النودلز غير المطهية، مما قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة مثل اضطرابات معوية حادة أو اختناق الجهاز الهضمي.
وأثارت الحادثة
جدلا
واسعا على منصة "إكس" حيث طالب العديد من المستخدمين بتشديد الرقابة على المنتجات الغذائية السريعة التحضير، خاصة تلك التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين، وكتب أحد المستخدمين: "الإندومي خطر على أطفالنا.. لازم تحذيرات واضحة على العبوات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
فنان مصري يفارق الحياة بعدما أنقذ ابنه من الغرق
09:37 | 2025-08-17
مأساة غزة تتفاقم: طفل يفارق الحياة جوعاً.. و900 ألف طفل آخر يصارعون سوء التغذية
07:59 | 2025-08-02
بعد 44 عاماً.. إيران تستبدل اسم شارع من قاتل السادات للشهيد "نصر الله"
14:11 | 2025-07-15
حزب الدعوة يتحدث عن "واجب شرعي" بعد احداث ايران
06:01 | 2025-06-13
النودلز
مصر
اندومي
مديرية أمن القاهرة
الأجهزة الأمنية
النيابة العامة
المرج
السري
بيرة
ديري
جدلا
