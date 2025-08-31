اكتشاف مذهل.. أصغر الكواكب القزمة صالح للعيش

وأشارت المجلة إلى أن علماء الفلك حول العالم كانوا يعتقدون لعقود أن كوكب سيريس، الكواكب القزمة في النظام الشمسي، كان مجرد تجمع من الصخور والجليد. ورغم احتوائه على الماء، لم يكن معروفا مصدر الطاقة على هذا الكوكب.وأظهرت الدراسة الحديثة التي أجراها علماء جامعة أريزونا وجود مصدر للحرارة على هذا الجسم السماوي. وحصل العلماء على البيانات من "داون" الفضائي التابع لوكالة ، الذي اكتشف بقعا على الكوكب القزم حددها العلماء على أنها رواسب ملحية.وباستخدام نموذج محاكاة حاسوبي، وجد العلماء أنه قبل 2.5 إلى 4 مليارات سنة، كان من الممكن أن يولّد الإشعاعي في النواة الصخرية حرارة كافية للحفاظ على النشاط الحراري المائي على الكوكب، ما يشير إلى أن حياة ميكروبية بسيطة ربما كانت موجودة على سيريس.وتشير المقالة التي نشرتها المجلة إلى أن المياه التي كانت موجودة داخل الكوكب شكلت "غذاء" كيميائيا للميكروبات التي ربما كانت تعيش على سيريس.ووفقا لـ صمويل كورفيل، قائد الدراسة، فإن الماء والطاقة المتوافرة في أعماق سيريس من المرجح أن وفرا الظروف اللازمة لوجود الكائنات الحية. كما أشار العالم إلى احتمال وجود ظروف مشابهة للحياة على أقمار كوكبي أورانوس وزحل، والتي كانت تعتبر لعقود خالية من الحياة.