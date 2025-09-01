ماذا يحدث لجسمك إذا بقيت زجاجة ماء في سيارتك؟

وأظهرت أبحاث جامعة في أن تعريض زجاجات بلاستيكية مصنوعة من البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) لحرارة شديدة لمدة أربعة أسابيع أدى إلى تسرب معدن الأنتيمون السام و"بيسفينول أ "إلى المياه.والأنتيمون يسبب الصداع، الدوخة، الغثيان، آلام البطن، واضطرابات النوم، وقد يؤدي على المدى الطويل إلى التهاب الرئة وقرح المعدة.أما "بيسفينول أ" ، فيرتبط بالسرطان، مشكلات الخصوبة، التوحد، أمراض القلب، وحتى الوفاة المبكرة.وأكدت الدراسة أن درجات الحرارة داخل السيارة ترتفع بسرعة، فبعد 20 دقيقة في يوم حار تصل الحرارة الداخلية إلى 109 فهرنهايت (43°م)، وبعد 40 دقيقة تصل إلى 118 فهرنهايت، وساعة واحدة تكفي للوصول إلى 123 فهرنهايت.وأظهرت دراسة أخرى أجرتها في كندا أن أربعة أنواع شائعة من البلاستيك تُطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة جدًا (نانوبلاستيك) عند تعرضها لحرارة 98.6 فهرنهايت، بينما أظهرت الزجاجات المخزنة في الثلاجة عند 40 فهرنهايت انبعاثًا قليلًا أو معدومًا للجزيئات.وحتى مع اختلاف العلامة التجارية، وجدت دراسة حديثة أن زجاجة المياه تحتوي على مئات الآلاف من الجزيئات البلاستيكية السامة الدقيقة، حيث كشف الباحثون في عن متوسط 240 ألف جزيء بلاستيكي لكل لتر ماء، مقارنة بـ 5.5 جزيء فقط في لتر من ماء الصنبور.يحث العلماء على تجنب ترك زجاجات المياه البلاستيكية في درجات حرارة مرتفعة، خصوصا داخل السيارات، للحد من التسرب الكيميائي للجزيئات السامة وللحفاظ على على المدى الطويل.