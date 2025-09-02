أخفت رضيعا في كيس قمامة.. القبض على ملكة جمال أمريكية

وتلقى ضباط الشرطة بلاغًا صباح الأربعاء الماضي، من منزل في مبنى 400 بشارع بارك أفينيو حول رضيع فاقد للوعي. وعند وصولهم، تم إعلان وفاة الطفل في مكان الحادث حوالي الساعة 10:30 صباحًا، وفقًا لقناة LEX 18 المحلية. وأشارت مذكرة الاعتقال إلى أن الرضيع وُجد ملفوفًا بمنشفة داخل كيس قمامة أسود.واعترفت ليكن سنيلينغ، وهي طالبة في السنة الأخيرة بجامعة وعضو فريق تشجيع STUNT، بأنها أنجبت مؤخرًا وأخفَت الولادة عن طريق تنظيف أي أثر ووضع أدوات التنظيف والرضيع داخل كيس ، وفقًا لوثائق الشرطة.حتى يوم الاثنين، لم يُحدد مكتب الطب الشرعي في سبب وفاة الرضيع، بحسب صحيفة "إندبندنت". وتبقى ليكن محتجزة في مركز احتجاز المقاطعة، بينما يواصل قسم الضحايا بالشرطة التحقيق في الواقعة.وقدمت ليكن سنيلينغ نفسها كملكة جمال، على ، وروّجت لمسابقات الجمال وشاركت طموحاتها الشخصية، بما في ذلك الرغبة في تكوين أسرة. وكانت قد نشرت قبل أسابيع منشورًا تقول فيه: "هناك مسابقة جمال للجميع!".وتأتي هذه الواقعة في ظل قوانين الإجهاض الصارمة بكنتاكي، حيث يُسمح به فقط في حالات الخطر على حياة الأم أو الإصابة الخطيرة والدائمة، ما يحد من فرص الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية للشابات.