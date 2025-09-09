احتيال جديد يستهدف مستخدمي آيفون

ونقل موقع "Bleeping Computer" عن خبراء أمن سيبراني أن "العملية تتم عن طريقة إنشاء رسائل بريد إلكتروني تظهر كأنها صادرة من شركة آبل، وتتضمن دفعات وهمية عبر "بي بال" وتدعو المستخدمين للاتصال بأرقام دعم مزيفة".وقال الخبراء: إن الاحتيال يتم عبر خدمة تقويم "iCloud"، حيث يتم إخفاء نصوص احتيالية في حقل الملاحظات، ثم ترسل الدعوات إلى عناوين بريدية يتحكم بها المحتالون؛ ما يسمح بمرور الرسائل عبر خوادم آبل الرسمية ويجعلها تبدو موثوقة، متجاوزة فحوصات الأمان المعتادة.وأوضح ، الرئيس التنفيذي لشركة "CyberSmart"، أن هذه الدعوات تبدو صادرة من خوادم آبل الرسمية؛ ما يصعّب على الفلاتر التقليدية حظرها، ويخدع المستخدمين للاتصال بأرقام مزيفة قد تؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة أو سرقة الحسابات البنكية.كما حذر جافاد مالك، كبير مستشاري الأمن السيبراني في "KnowBe4"، من أن الهجمات تستغل خدمات موثوقة، مثل: تقويم "iCloud" لتجاوز بروتوكولات الأمان، مؤكدًا أن المستخدمين لا يدققون عادة في روابط دعوات التقويم كما يفعلون مع البريد الإلكتروني؛ ما يجعلهم عرضة لعمليات الاحتيال الهاتفية أو الوصول عن بُعد.وينصح الخبراء بالتحقق الدقيق من أي إشعارات شراء مفاجِئة وعدم الاتصال بأرقام غير موثوقة أو تنزيل برامج غير معروفة، حتى مع ظهور الرسالة وكأنها صادرة عن آبل.