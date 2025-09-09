Alsumaria Tv
احتيال جديد يستهدف مستخدمي آيفون

منوعات

2025-09-09 | 04:11
احتيال جديد يستهدف مستخدمي آيفون
السومرية نيوز – منوعات
حذر تقرير تقني مستخدمي هواتف "آيفون" من عملية احتيال جديدة تستغل خوادم آبل لإرسال تنبيهات شراء مزيفة، تهدف لخداع الضحايا وسرقة معلوماتهم المالية.

ونقل موقع "Bleeping Computer" عن خبراء أمن سيبراني أن "العملية تتم عن طريقة إنشاء رسائل بريد إلكتروني تظهر كأنها صادرة من شركة آبل، وتتضمن دفعات وهمية عبر "بي بال" وتدعو المستخدمين للاتصال بأرقام دعم مزيفة".
وقال الخبراء: إن الاحتيال يتم عبر خدمة تقويم "iCloud"، حيث يتم إخفاء نصوص احتيالية في حقل الملاحظات، ثم ترسل الدعوات إلى عناوين بريدية يتحكم بها المحتالون؛ ما يسمح بمرور الرسائل عبر خوادم آبل الرسمية ويجعلها تبدو موثوقة، متجاوزة فحوصات الأمان المعتادة.
وأوضح جيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "CyberSmart"، أن هذه الدعوات تبدو صادرة من خوادم آبل الرسمية؛ ما يصعّب على الفلاتر التقليدية حظرها، ويخدع المستخدمين للاتصال بأرقام مزيفة قد تؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة أو سرقة الحسابات البنكية.
كما حذر جافاد مالك، كبير مستشاري الأمن السيبراني في "KnowBe4"، من أن الهجمات تستغل خدمات موثوقة، مثل: تقويم "iCloud" لتجاوز بروتوكولات الأمان، مؤكدًا أن المستخدمين لا يدققون عادة في روابط دعوات التقويم كما يفعلون مع البريد الإلكتروني؛ ما يجعلهم عرضة لعمليات الاحتيال الهاتفية أو الوصول عن بُعد.
وينصح الخبراء بالتحقق الدقيق من أي إشعارات شراء مفاجِئة وعدم الاتصال بأرقام غير موثوقة أو تنزيل برامج غير معروفة، حتى مع ظهور الرسالة وكأنها صادرة عن آبل.
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
Play
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
Play
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
Play
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Play
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
Play
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Play
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
Play
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
Play
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
