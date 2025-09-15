حفل إيمي 2025: جوائز، مفاجآت ورسالة دعم فلسطينية تتصدر المشهد!

شهد حفل جوائز لعام 2025، في دورته السابعة والسبعين، حضورًا بارزًا لنجوم التلفزيون ومشاهير الدراما، حيث أقيم الحفل على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، وقدمه نيت بارغاتز، وبُث عبر قناة "سي بي إس".





الممثلين والممثلات الرئيسيين تميز حفل جوائز لعام 2025 بلقطات مميزة وقائمة طويلة من الفائزين، مع بعض المفاجآت في اللّحظات الأخيرة.



فازت كريستين ميليوتي بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم عن دورها في مسلسل “The Penguin”، متفوقة على نجمات مثل كيت بلانشيت وميغان فاهي. أمّا نوح وايل، فحصل على أوّل إيمي له كأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عن دوره في “The Pitt".

وعن فئة الكوميديا، نال سيث روجن جائزة أفضل ممثل عن دوره في “The Studio”، بينما فازت جان سمارت بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن نفس الفئة بدورها في مسلسل “Hacks” .

بريت لور حصدت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في “Severance”، متفوقة على كاثي بيتس، فيما فاز جراهام بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود عن دوره في “Adolescence".



جوائز أفضل الممثلين والممثلات المساعدين



نال الطفل أوين كوبر جائزة أفضل ممثل مساعد في عمل درامي محدود عن دوره في “Adolescence”، متفوقاً على أسماء كبيرة مثل بيتر سارسجارد وخافيير بارديم.

أمّا جائزة أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي فذهبت إلى هانا أينبيندر عن دورها في “Hacks".

كاثرين لاناسا فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن دورها في “The Pitt”، بينما حصل تراميل تيلمان على جائزة أفضل ممثل مساعد في عمل درامي عن دوره في "Severance”.

إيرين دوهيرتي نالت جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم عن دورها في “Adolescence”.





جوائز الإخراج والكتابة



حصل آدم راندال على جائزة أفضل إخراج لمسلسل درامي عن "Slow Horses"، وسيث روجن فاز بجائزة أفضل إخراج لعمل كوميدي عن "The Studio". كما فاز فيليب بارانتيني بجائزة أفضل إخراج لمسلسل قصير أو مختارات عن "Adolescence".

في مجال الكتابة، نال سيث روجن وفريقه جائزة أفضل كتابة لعمل كوميدي، بينما ذهبت جائزة أفضل كتابة لمسلسل قصير أو مختارات إلى جاك ثورن وستيفن جراهام عن "Adolescence". دان جيلروي فاز بجائزة أفضل كتابة لمسلسل درامي عن "Andor".



أفضل المسلسلات



حصد مسلسل "The Studio" جائزة أفضل مسلسل كوميدي، بينما فاز "Adolescence" بجائزة أفضل مسلسل محدود، وحقق "The Pitt" جائزة أفضل مسلسل درامي.

يُذكر أن مسلسل "Severance" كان الأكثر ترشيحاً هذا العام بـ27 ترشيحاً، يليه "The Penguin" بـ24 ترشيحاً، ثم "The Studio" و"The White Lotus" بـ23 ترشيحًا لكل منهما، ويأتي بعدهم "The Last of Us" بـ16 ترشيحًا.



لقطات مميزة من الحفل

شهد الحفل لحظات مؤثرة مثل ظهور الممثلتين لورين غراهام وأليكسيس بليدل معاً لتقديم جائزة أفضل كتابة لمسلسل كوميدي، بعد سنوات من تألقهما في مسلسل "Gilmore Girls".

كما لفتت الأنظار الثنائيات التي ظهرت على السجادة الحمراء، من بينها سكارليت جوهانسون مع زوجها جوست، وسيلينا غوميز مع خطيبها بيني بلانكو، بالإضافة إلى حضور ريتا أورا مع زوجها تايكا وايتيتي، والمغنية هالزي مع آفان جوجيا.

وفي لحظة إنسانية مميزة، تم تكريم تيد دانسون وماري ستينبورجين بجائزة "بوب هوب" الإنسانية، ليصبحا أول زوجين يتسلمان هذه الجائزة المرموقة من أكاديمية التلفزيون تقديراً لأعمالهما الخيرية.



حضور جليّ للقضية الفلسطينية!



سجل النجم الإسباني بارديم حضوره على السجادة الحمراء في حفل جوائز إيمي 2025 وهو يرتدي كوفية فلسطينية، معلنًا دعمَه لحملة "عمّال السينما من أجل فلسطين" ومدينًا الابادة الجماعية الّتي تحصل في غزّة.

يُذكر أنّ خافيير بارديم قد حضر حفل جوائز الإيمي 2025 كمرشح عن دوره في مسلسل "الجريمة" من إنتاج نتفليكس Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story، حيث جسّد شخصية مينينديز. وكان المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني.

بدورها أيضًا حصدت الممثلة الأمريكية اليهودية هانا أينبندر جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل “Hacks”. كما انتقدت الاخيرة سياسات الرئيس الامريكي تجاه فلسطين وملف التهجير. وهتفت أينبندر خلال كلمتها بمناسبة التتويج: "فلسطين حرّة".