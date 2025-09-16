الصفحة الرئيسية
هل يساعد الشوفان على خسارة الوزن؟
منوعات
2025-09-16 | 13:06
يُعد دقيق الشوفان من العناصر الغذائية الأساسية الشائعة في وجبات الإفطار؛ فهو يحتوي على بعض البروتين والألياف، مما قد يساعد على تعزيز فقدان الوزن من خلال زيادة الشعور بالشبع، بحسب مجلة "هيلث".
كيف يُعزز دقيق الشوفان فقدان الوزن؟
يُعتبر دقيق الشوفان غنياً بالعديد من العناصر الغذائية، مما يجعله خياراً ذكياً لفقدان الوزن. فإليك الأسباب التي تجعل دمج دقيق الشوفان في نظامك الغذائي مهماً للشعور بالشبع، والتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ودعم أهدافك الصحية:
1. غني بالألياف
يُعد دقيق الشوفان مصدراً جيداً لبيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يمتزج بالماء لتكوين مادة هلامية في الجهاز الهضمي. يُساعدك هذا على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُساهم في التحكم بالوزن. تلعب الألياف القابلة للذوبان دوراً في تنظيم سكر الدم وخفض مستويات
الكوليسترول
. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا دقيق الشوفان على الإفطار شعروا بشبع أكبر وكانوا أقل عرضة لتناول الوجبات الخفيفة بعد ذلك مقارنةً بمن تناولوا البرتقال فقط.
2. مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض
يقيس مؤشر نسبة السكر في الدم تأثير الطعام على مستويات السكر في الدم. كلما ارتفع المؤشر، زاد التأثير على سكر الدم. يتميز دقيق الشوفان بمؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يعني أنه يوفر إطلاقاً بطيئاً وثابتاً للطاقة. يمكن أن يساعد ذلك في استقرار سكر الدم، والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتقليل احتمالية الإفراط في تناول الطعام.
3. دعم الهضم الصحي
تساعد الألياف الموجودة في دقيق الشوفان على تنظيم حركة الأمعاء، وتدعم نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة التي قد تساعد في الحماية من السمنة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر لتأكيد هذه النتائج.
ما يجب الانتباه إليه
قد تؤثر طريقة تحضير دقيق الشوفان على قيمته الغذائية، مما قد يؤثر بدوره على أهدافك في إنقاص الوزن. إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها:
1. السكر المضاف
تحتوي العديد من عبوات دقيق الشوفان الفوري المنكهة على سكر مضاف، بما يصل إلى 12غراماً أو أكثر لكل عبوة. هذا يضيف سعرات حرارية دون أي فائدة غذائية. كما أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر المضاف قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.
2. الإضافات عالية السعرات الحرارية
على الرغم من أن إضافات مثل السكر البني، أو شراب القيقب، أو الجرانولا، أو الفواكه المجففة تُضفي نكهةً وعناصر غذائية، فإنها قد تزيد أيضاً إجمالي السعرات الحرارية.
3.التحكم في الحصص
ابدأ بحصة من نحو كوب واحد من الشوفان المطبوخ (نحو 150 سعراً حرارياً). هذا يتيح لك إضافة المزيد من السعرات الحرارية من البروتين وإضافات مثل المكسرات، أو البذور لمساعدتك على الشعور بالشبع.
نتائج واعدة.. دواء جديد يساعد بخسارة الوزن والسيطرة على السكري
14:19 | 2025-08-27
سر خسارة الوزن بدون حرمان... ما هي قاعدة 30-30-30؟
04:52 | 2025-07-18
هل توجد مخاطر على المراهقين والرجال بسبب أدوية إنقاص الوزن؟
12:51 | 2025-07-12
حقنة لخسارة الوزن تفتح باب الأمل لمكافحة سرطان الثدي.. هذه التفاصيل
13:20 | 2025-07-17
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
48.03%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
22.63%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
سياسة
14.8%
03:20 | 2025-09-15
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
03:20 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.54%
05:58 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
05:58 | 2025-09-15
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
علامات يومية تدل على مشاكل في القب
10:39 | 2025-09-16
ما سبب الدوار المفاجئ.. الحالة الخفية وكيفية وقفها
10:27 | 2025-09-16
بسبب البطارية.. تحذير من آبل لمستخدمي هواتف آيفون
06:34 | 2025-09-16
للنساء المصابات بالسكري... دواء شائع يرفع خطر أمراض القلب!
06:06 | 2025-09-16
صالات الـ"جيم" أقذر من مقاعد المرحاض بـ362 مرة... ماذ كشفت الدراسة؟
05:23 | 2025-09-16
المشي بعد الظهر.. سرٌّ بسيط لمزاج مرتفع، ونوم هانئ!
05:16 | 2025-09-16
