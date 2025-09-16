هل يساعد الشوفان على خسارة الوزن؟

كيف يُعزز دقيق الشوفان فقدان الوزن؟يُعتبر دقيق الشوفان غنياً بالعديد من العناصر الغذائية، مما يجعله خياراً ذكياً لفقدان الوزن. فإليك الأسباب التي تجعل دمج دقيق الشوفان في نظامك الغذائي مهماً للشعور بالشبع، والتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ودعم أهدافك الصحية:1. غني بالأليافيُعد دقيق الشوفان مصدراً جيداً لبيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يمتزج بالماء لتكوين مادة هلامية في الجهاز الهضمي. يُساعدك هذا على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُساهم في التحكم بالوزن. تلعب الألياف القابلة للذوبان دوراً في تنظيم سكر الدم وخفض مستويات . وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا دقيق الشوفان على الإفطار شعروا بشبع أكبر وكانوا أقل عرضة لتناول الوجبات الخفيفة بعد ذلك مقارنةً بمن تناولوا البرتقال فقط.2. مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضيقيس مؤشر نسبة السكر في الدم تأثير الطعام على مستويات السكر في الدم. كلما ارتفع المؤشر، زاد التأثير على سكر الدم. يتميز دقيق الشوفان بمؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يعني أنه يوفر إطلاقاً بطيئاً وثابتاً للطاقة. يمكن أن يساعد ذلك في استقرار سكر الدم، والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتقليل احتمالية الإفراط في تناول الطعام.3. دعم الهضم الصحيتساعد الألياف الموجودة في دقيق الشوفان على تنظيم حركة الأمعاء، وتدعم نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة التي قد تساعد في الحماية من السمنة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر لتأكيد هذه النتائج.ما يجب الانتباه إليهقد تؤثر طريقة تحضير دقيق الشوفان على قيمته الغذائية، مما قد يؤثر بدوره على أهدافك في إنقاص الوزن. إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها:1. السكر المضافتحتوي العديد من عبوات دقيق الشوفان الفوري المنكهة على سكر مضاف، بما يصل إلى 12غراماً أو أكثر لكل عبوة. هذا يضيف سعرات حرارية دون أي فائدة غذائية. كما أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر المضاف قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.2. الإضافات عالية السعرات الحراريةعلى الرغم من أن إضافات مثل السكر البني، أو شراب القيقب، أو الجرانولا، أو الفواكه المجففة تُضفي نكهةً وعناصر غذائية، فإنها قد تزيد أيضاً إجمالي السعرات الحرارية.3.التحكم في الحصصابدأ بحصة من نحو كوب واحد من الشوفان المطبوخ (نحو 150 سعراً حرارياً). هذا يتيح لك إضافة المزيد من السعرات الحرارية من البروتين وإضافات مثل المكسرات، أو البذور لمساعدتك على الشعور بالشبع.