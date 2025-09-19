واشنطن وبكين تتفقان اليوم بشأن تيك توك

وقال مسؤولون أمريكيون إن "الاتفاق على رأس جدول الأعمال إلى جانب التجارة في أول مكالمة هاتفية معلنة بين الزعيمين منذ ثلاثة أشهر، والمتوقعة اليوم".ولم تؤكد خطط إجراء المكالمة.وتأتي جهود وشي لتعزيز العلاقات بين البلدين، في وقت تبحث فيه حكومتا البلدين إمكانية عقد قمة بين شي وترامب خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول والمحيط "أبيك" بكوريا الجنوبية بين 30 تشرين الاول - 1 تشرين الثاني من هذا العام.وموافقة على الصفقة إحدى العقبات، التي كان على ترامب اجتيازها لإبقاء عمل " ".وكان قد أمر بإغلاق التطبيق أمام المستخدمين الأمريكيين بحلول كانون الثاني 2025 إذا لم تبع شركة "بايت دانس" الصينية أصوله الأمريكية، لكن ترامب رفض تطبيق القانون ريثما تبحث إدارته عن مالك جديد، ولقلقه من أن حظر التطبيق قد يغضب قاعدة مستخدمي "تيك توك" الضخمة ويعطل الاتصالات السياسية.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس "أحب تطبيق "تيك توك"، فقد ساعد في انتخابي.. "تيك توك" له قيمة هائلة. تتحكم في هذه القيمة لأننا نحن من يجب أن يوافق عليها".