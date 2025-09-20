الصفحة الرئيسية
لمستخدمي آيفون.. ميزة جديدة طال انتظارها من واتساب
منوعات
2025-09-20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– منوعات
أطلق تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا يسهل على المستخدمين متابعة محادثاتهم وتنظيم مهامهم وموعدهم عبر الرسائل، كما يقوم التحديث الجديد بتفعيل إمكانية تحديد تذكيرات لرسالة معينة داخل المحادثة، سواء في محادثة فردية أو جماعية، مع تنبيهات عند الموعد الذي يحدده المستخدم.
طريقة العمل
وبمجرد الحصول على التحديث، يصبح بإمكان المستخدمين اختيار خاصية التذكير عبر فتح قائمة الإجراءات الخاصة بأي رسالة، وهناك خيارات سابقة للتذكير بعد أوقات محددة مثل: ساعتين، ثماني ساعات، أو يوم واحد.
أما إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون بمرونة أكبر وأوسع، فبإمكانك أيضًا تحديد موعد مخصص، أي تاريخ ووقت دقيقين، للتذكير حسب حاجتك الشخصية.
وعند تفعيل التذكير، يظهر رمز صغير على شكل جرس داخل فقاعة الرسالة، ليُبيِّن للمستخدم أن التذكير قد تم تفعيله، وفي الوقت الذي يصل فيه التذكير إلى موعده، يرسل واتساب إشعارًا يتضمن نص الرسالة الكامل، مع معاينة لأي وسائط إن وُجدت، بالإضافة إلى اسم المحادثة أو المجموعة، حتى لا يضطر المستخدم للبحث داخل المحادثات.
ومن الجوانب المهمة في هذه الميزة، أن جميع التذكيرات تُخزن وتُدار على الجهاز نفسه، من دون مشاركة للمعلومات من واتساب أو فريق ميتا أو أي طرف خارجي.
وهذا يُعزز من حماية الخصوصية وعدم تسرب البيانات، كما أنّه بمجرد أن يتم تفعيل التنبيه ويأتي الوقت المحدد، يتم إلغاء التذكير تلقائيًا لمنع
تكدس
التنبيهات أو الرسائل داخل الدردشات. من هنا، يساعد هذا التصميم على بقاء المحادثات نظيفة ومنظمة.
دمج وظائف الإنتاجية
يُمثل إدخال هذه المزايا إلى واتساب خطوة كبيرة نحو دمج وظائف الإنتاجية داخل التطبيق نفسه، بدلاً من
اللجوء
إلى تطبيقات الطرف الثالث لمتابعة الرسائل المهمة أو المهام والموعد.
ففي عالمٍ تتداخل فيه الرسائل الشخصية مع تلك المهنية كثيرًا، يصبح وجود وسيلة واضحة تذكر المستخدمين بالمهام المرتبطة بالرسائل أمرًا ضروريًا، لا سيما عند النسيان أو ضغوط الوقت، وتساعد التذكيرات داخل التطبيق على تنظيم الوقت والرد على الرسائل المهمة من دون التخلي عن راحة استخدام تطبيق واحد.
وبحسب ما ذكرته تقارير مطلّعة، فإن الميزة متاحة حالياً لفئة محدودة من مستخدمي آيفون، ومن المتوقع أن تنتشر تدريجيًا إلى كل المستخدمين في الأسابيع المقبلة.
ولذا، فإن أولئك الذين يمتلكون التحديث الآن سيلاحظون الفرق في القدرة على جدولة التذكيرات داخل الرسائل وسيتحسن تنظيم المحادثات لديهم.
ويُعد التحديث خطوة مهمة من واتساب لتعزيز وظائف التطبيق كأداة اتصال وإدارة مهام في آنٍ واحد، مع تركيز واضح على الخصوصية وسهولة الاستخدام، إذ إن المستخدمين على آيفون ينتظرون بفارغ الصبر وصول الميزة إليهم.
تابع قناة السومرية على
منصة X
