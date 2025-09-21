Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
التعادل يحسم ديربي بغداد بين الزوراء والطلبة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اكتشاف سر اختلاف مناعة الرجال والنساء في مقاومة الأمراض

منوعات

2025-09-21 | 13:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اكتشاف سر اختلاف مناعة الرجال والنساء في مقاومة الأمراض
53 شوهد

اكتشف باحثون من جامعة يورك في بريطانيا سراً جديداً يفسّر لماذا يختلف جهاز المناعة لدى النساء عن الرجال. ويعود السبب إلى جين واحد فقط يُسمّى "مالات1".

ومن المعروف أن النساء أكثر عرضة للإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية والحساسية الشديدة مقارنة بالرجال، لكن السبب وراء ذلك لم يكن واضحاً بالكامل. والآن تقدّم هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم الاختلافات البيولوجية بين الجنسَيْن في كيفية استجابة جهاز المناعة للالتهابات والأمراض.
التركيز على خلايا مناعية محددة
ركّز الباحثون، في الدراسة المنشورة بمجلة "The Journal of Immunology" في 28 أغسطس (آب) 2025، على نوع من الخلايا المناعية يُعرف باسم خلايا "Th2"، وهي خلايا تلعب دوراً مزدوجاً، فهي تحمي الجسم من الطفيليات المسببة لأمراض مثل البلهارسيا، لكنها أيضاً مسؤولة عن ردود الفعل التحسسية الشديدة مثل تلك التي تحدث في حالات الربو الحاد.
• جين يعمل بشكل مختلف. أوضح البروفسور ديميتريس لاغوس، من كلية هال يورك الطبية في جامعة يورك البريطانية، قائد فريق البحث، أن جين "مالات1" (Malat1) موجود لدى الجنسين، لكن يبدو أنه يعمل بشكل مختلف في خلايا الإناث مقارنة بخلايا الذكور.
وقال إن هذا الجين لا يصنع بروتيناً، بل ينتج جزيئات من نوع الحمض النووي الريبوزي "RNA"، ومع ذلك فإن تأثيره على جهاز المناعة كبير خصوصاً لدى الإناث.
ما الذي اكتشفه العلماء؟
كانت النتائج مفاجئة؛ إذ تبيّن أن إزالة الجين "مالات1" من إناث الفئران عطّلت النمو الطبيعي لخلايا مناعية مهمة تُسمى "Th2" في أثناء التهابات الرئة.
ونتيجة لذلك أصبحت هذه الخلايا تنتج كميات أقل من مواد تُسمّى "السيتوكينات" (cytokines)، وهي بمثابة رسائل تساعد جهاز المناعة على تنسيق دفاعاته ضد الأمراض.
ولم يظهر هذا الضعف عند الذكور؛ مما يشير إلى أن جين "مالات1" له دور أساسي في تنظيم مناعة الإناث بشكل خاص، وأن غيابه يُضعف قدرتها على مقاومة بعض الالتهابات.
أهمية الاكتشاف
لماذا يهمنا هذا الاكتشاف؟ غالباً ما تصيب أمراض، مثل الربو الحاد، أكثر من 240 مليون شخص حول العالم. وتشير التقديرات إلى أن نحو 60 في المائة من الحالات الشديدة تصيب النساء البالغات.
كما أن أمراض الطفيليات، مثل البلهارسيا، تؤثر على مئات الملايين، بينهم أعداد كبيرة من الفتيات والنساء في الدول النامية. ويقول البروفسور لاغوس، إن هذا الاكتشاف يساعدنا على فهم لماذا تستجيب النساء والرجال أحياناً بشكل مختلف تماماً للعدوى أو الحساسية أو حتى العلاجات المناعية.
ويؤكد أن العلاج نفسه قد لا يعمل بالفاعلية نفسها لدى الجنسَيْن.
علاجات مخصّصة لكل جنس
يشير الباحثون إلى أن فهم كيفية عمل هذا الجين قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات مخصّصة للنساء، خصوصاً للأمراض التي تؤثر عليهن بشكل أكبر، مثل الربو الحاد أو بعض أمراض المناعة الذاتية.
ويضيف البروفسور لاغوس، قائلاً: إذا استطعنا تحديد الجينات أو العوامل التي تجعل جهاز المناعة لدى النساء أكثر عرضة لبعض الأمراض، فقد نتمكّن من تصميم أدوية أو طرق علاج تستهدف هذه العوامل تحديداً.
خطوة نحو طب أكثر دقة
ينضم هذا البحث إلى مجموعة متزايدة من الدراسات التي تؤكد أهمية أخذ الجنس البيولوجي في الاعتبار عند تصميم العلاجات أو دراسة الأمراض.
فالاختلافات بين الرجال والنساء ليست محصورة في الهرمونات أو البنية الجسدية فحسب، بل تمتد إلى كيفية عمل جهاز المناعة على المستوى الجزيئي.
ويأمل العلماء أن تؤدي هذه الاكتشافات إلى تحسين العلاج والوقاية من الأمراض المناعية؛ مما ينعكس إيجاباً على صحة ملايين النساء حول العالم.

>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
Play
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
Play
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
Play
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Play
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
الأكثر مشاهدة
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
Play
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
Play
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
Play
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Play
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
لقطات
Play
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
Play
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18

اخترنا لك
أبرز ملامح اتفاق أمريكا والصين بشأن مستقبل "تيك توك"
14:16 | 2025-09-21
دراسة تحذر من إنقاص الوزن الشديد: يسبب الوفاة
11:49 | 2025-09-21
البيت الأبيض يكشف "مفاجأة" تخص اتفاق تيك توك
18:33 | 2025-09-20
قلة النوم ترفع ضغط الدم.. تحذير من سلوك شائع
13:13 | 2025-09-20
لمستخدمي آيفون.. ميزة جديدة طال انتظارها من واتساب
06:04 | 2025-09-20
قصة نيسان: من القمة إلى التحدي الأكبر!
04:00 | 2025-09-20

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.