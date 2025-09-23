لهذا السبب.. القبض على عصام الحضري

ووفقا لتقارير صحفية، فإن كلبا شرسا مملوكا للحضري هاجم مهندسة على أحد شواطئ قرى العلمين، ما تسبب في إصابتها بجروح استدعت نقلها إلى التخصصي لتلقي العلاج ومصل السعار.وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن زوجة الحضري كانت تستخدم هاتفها لحظة وقوع الحادث، حين انفلت الكلب الضخم من سلاسله، ليعض الفتاة بشكل مفاجئ.وأكدت الضحية أنها شاهدت الحضري بنفسه يحاول إبعاد الحيوان عنها وإنقاذها.وبعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، حررت المهندسة محضرا بالواقعة في قسم شرطة العلمين، حمل رقم 3540 لسنة 2025 جنح العلمين، متهمة الحضري وزوجته بالإهمال الذي أدى إلى إصابتها.وأصدر المستشفى تقريرا طبيا يوضح تفاصيل الإصابة والعلاج الذي حصلت عليه الفتاة، فيما بدأت تحقيقاتها استنادا إلى البلاغ والمستندات الطبية المقدمة.