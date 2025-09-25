خدمة جديدة تخص "المراهقين" على فيسبوك وماسنجر

وقالت الشركة في منشور على مدونتها الرسمية: “وضعنا مئات الملايين من الشباب في حسابات للمراهقين على (إنستغرام) و(فيسبوك) و(ماسنجر)، والآن نعمل على توسيعها لتشمل المراهقين في مختلف أنحاء العالم”.وتخص هذه الحسابات الفئة العمرية ما بين 13 و17 عاماً، حيث توفر إعدادات حماية مشددة تحد من المحتوى غير المناسب والتواصل غير المرغوب فيه. ويُفعَّل “حساب المراهقين” بشكل تلقائي، فيما لا يستطيع المستخدمون دون 16 عاماً تعديل هذه الإعدادات إلا بموافقة .