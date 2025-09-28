لماذا تشعر النساء بالبرودة أكثر من الرجال؟

يمتلك الرجال كتلة عضلية أكبر، ما يزيد قدرتهم على حرق السعرات الحرارية وإنتاج حرارة إضافية حتى في أوقات الراحة. أما النساء، فتنخفض لديهن هذه القدرة نتيجة قلة الكتلة العضلية، وهو ما يفسر شعورهن بالبرودة بشكل متكرر.الدهون والهرمونات وتأثيرهمايعمل توزيع الدهون تحت الجلد عند النساء كعازل داخلي، لكنه يجعل سطح الجلد أبرد. كما أن هرمون الإستروجين يتسبب في تضييق الأوعية الدموية بسرعة عند انخفاض درجات الحرارة، فيحافظ على دفء الأعضاء الداخلية على حساب الأطراف كاليدين والقدمين.الدورة الشهرية وتقلب الإحساس بالحرارةتلعب التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية دورًا في الإحساس بالبرودة، إذ تشعر النساء بمزيد من البرد في بدايتها بسبب ارتفاع الإستروجين، بينما يتحسن الإحساس بالدفء بعد الإباضة نتيجة صعود هرمون البروجسترون.بيئة العمل والفارق الحراريأشارت الأبحاث إلى أن النساء يشعرن براحة أكبر عند درجات حرارة تزيد درجتين أو ثلاثًا عن الدرجات المفضلة لدى الرجال، كما أن أداءهن الذهني يكون أفضل في الأجواء الأكثر دفئًا.التقدم في العمر وتأثيراتهمع التقدم في العمر، تبدأ الفجوة الحرارية بين الجنسين في الانكماش. الرجال يفقدون تدريجيًا كتلتهم العضلية ويصبح جلدهم أكثر رقة، بينما تزيد حساسية النساء للبرد مع انقطاع الطمث.