موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542729-638950765909299899.jpg
السيارات الجديدة في العراق: بين الحلم والأسعار الصادمة
منوعات
2025-10-05 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
449 شوهد
هل فكّرت يومًا أن سيارة أحلامك قد تكلف أكثر مما توقعت، ليس لأن سعر الموديل نفسه مرتفع، لكن لأن الرسوم
الجمركية
،
الضرائب
، وسعر الوقود قد جعلته أقرب إلى "رفاهية غير متاحة". في
العراق
، واقع السيارات الجديدة ليس بعيدًا عن هذا السيناريو.
ما الذي نلاحظه اليوم؟
يشهد سوق السيارات الجديدة مؤخرًا انخفاضًا في المبيعات الى حد ما، ويرجع ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلك، ارتفاع التضخم وجباية السيارات العالية.
بالمقابل، هناك انتشار كبير للسيارات الصينية، الكورية، واليابانية المستوردة، حيث تُعد السيارات الصينية الأكثر جذبًا بسبب سعرها المنخفض مقارنة بالموديلات اليابانية أو الكورية.
وكمثال ملموس، سيارات "Exeed VX 2025" تُعرض في
أربيل
مثلاً بسعر حوالي 48,560,500 دينار عراقي، وهو سعر يفوق إلى حد كبير القيمة العالمية لها بعد
الجمارك
والضرائب والرسوم المفروضة.
ايضاً أذكر مثلاً سعر جيتور T2 الهجين لعام 2026 الذي يبلغ 48,900,000 دينار عراقي وشقيقه X70 الذي يبدأ سعره اعتباراً من 23,500,000 دينار عراقي، مقابل نحو 17,250,000 دينار عراقي لطراز أم جي 3 انتاج عام 2025، وابتداءً من نحو 19,050,000 دينار عراقي لطراز أم جي 5 انتاج 2025 ونحو 37,500,000 دينار عراقي لطراز أم جي HS Lux لعام 2025.
أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا فهو لماذا هذه الأسعار مرتفعة جدًا؟ الجواب يتمثل بفرض
الحكومة العراقية
معدلات جمركية وضرائب على السيارات المستوردة تُضيّع جزءًا كبيرًا من سعر الوارد. إضافة إلى ذلك، غالباً ما لا يعكس تسعير المرجعية للتقييم الجمركي الواقع الاقتصادي، ما يزيد من التكلفة الإجمالية للمشتري. ومن جهة ثانية، وبعد تعديلات جديدة في أسعار البنزين، أصبح تشغيل السيارات باهظ الكلفة، مما يزيد من تكلفة التملك وليس فقط الشراء.
ومع ضعف الدينار أمام الدولار وارتفاع تكلفة الاستيراد، يدفع الزبائن فرق السعر في كل سيارة جديدة تدخل السوق. كذلك تجدر الاشارة الى أن السيارات التي تُعرض في المعارض غالبًا هي واردة بالكامل من الخارج، ما يعني أن سعر المصنع ليس إلا جزءًا بسيطًا من التكلفة النهائية للمستهلك.
ماذا يعني هذا للمشتري؟
إذا كان ميزانية المشتري أقل من 30–35 ألف دولار أميركي، غالبًا ما سيلتفت إلى العلامات الصينية أو السيارات الهجينة/الكروس أوفر الصغيرة، التي تقدم قيمة أفضل مقابل المال. أما السيارات الفاخرة أو الكبيرة ستظل "ترفًا مكلفًا" جدًّا، بسبب ارتفاع
الضرائب
عليها أو صعوبة تشغيلها أو غلاء قطع الغيار. ومما لا شك فيه أن الطلب على السيارات التي تستهلك وقودًا أقل أو حتى الهجينة سيرتفع.
المستقبل المحتمل: بين الأمل والتحدي
من الطبيعي القول بأنه إذا لم تُجرِ الحكومة إصلاحات جدية في السياسات
الجمركية
، وتضع تشجيعًا صريحًا للاستثمار في السيارات المستدامة إن كانت كهربائية أو هجينة، فقد تستمر الأسعار في الارتفاع، وقد يصبح اقتناء سيارة جديدة حلمًا محصوراً فقط بالطبقات الغنية.
لكن التغير الوشيك في عدد واردات السيارات الصينية الذي شهد زيادة 75٪ في النصف الأول من 2025، يُظهر أن السوق يتحرك نحو تنويع الخيارات والعلامات التجارية، وقد يشكل ضغطًا نحو خفض الأسعار أو تحسين العروض.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ميسي ينهي الحلم السعودي
02:21 | 2025-08-01
مغامرة البحث عن سيارة مستعملة في العراق… رحلة بين الأحلام والواقع
04:00 | 2025-09-19
امتعاض وانتقاد.. أسعار السيارات في العراق الى الصعود
04:27 | 2025-07-15
آلية جديدة تتيح تقسيط مبالغ شراء السيارات المخصصة لذوي الإعاقة
03:13 | 2025-07-21
تكنولوجيا
منوعات
عالم السيارات
jetour
السومرية
العراق
الجمارك
الحكومة العراقية
الجمركية
الضرائب
اليابان
أحلام
المرج
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
اقتصاد
30.98%
08:44 | 2025-10-03
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
08:44 | 2025-10-03
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
محليات
23.55%
05:44 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
05:44 | 2025-10-04
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
محليات
23.17%
08:13 | 2025-10-04
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
08:13 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
اقتصاد
22.31%
03:50 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
03:50 | 2025-10-04
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
دراسة تحذر: اكتئاب الوالدين يهدد نوم الأطفال
12:49 | 2025-10-04
العلاقات الاجتماعية والشيخوخة.. لا يعرف احدهما الآخر
10:47 | 2025-10-04
علاقة مقلقة بين النوم وصحة الدماغ.. ابتعدوا عن هذا النمط
09:21 | 2025-10-04
رياح شمسية تسبب عاصفة مغناطيسية
03:17 | 2025-10-04
من الورق إلى الطريق… الدقيقة التي تساوي ثروة!
03:00 | 2025-10-04
مع اكتمال القمر في برج الحمل.. أبواب الحظ ستنفتح لهذه الابراج!
01:00 | 2025-10-04
