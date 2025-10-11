الصفحة الرئيسية
باريس.. تظاهرة تطالب باستقالة ماكرون وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
هل تضر مكملات زيت السمك القلب.. دراسة توضح
2025-10-11 | 11:46
يُعد السردين خيارًا مغذيًا وميسور التكلفة للحصول على أحماض أوميغا-3 المفيدة لصحة القلب، إلى جانب احتوائه على معادن مثل الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن مكملات زيت
السمك
قد لا توفر نفس الحماية للقلب، بل وقد ترتبط بزيادة خطر الإصابة باضطرابات في نظم القلب. ووفقًا لمنصة "فري ويل هيلث"، ورأي الدكتور
ديباك
بهات
، مدير مستشفى ماونت سيناي للقلب في
نيويورك
، فإن الأدلة لا تدعم فعالية هذه المكملات في تحسين صحة القلب. يقول بهات: "على العكس تمامًا، أظهرت تجارب سريرية واسعة النطاق أن مكملات زيت السمك لا تُقدم فوائد للقلب أو الأوعية الدموية، بل قد ترفع من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو أكثر أنواع اضطرابات نظم القلب شيوعًا." ويؤكد بهات على أهمية الحصول على أوميغا-3 من الغذاء الطبيعي ضمن نظام غذائي متوازن، بدلًا من تناولها كمكملات مركزة. من ناحية أخرى، يُعتبر السردين مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية، لكن يجب الانتباه إلى نوعيته، خاصة إذا كان معلبًا في زيت أو صلصات غنية بالصوديوم. كما أن التلوث بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الأسماك يُعد مصدر قلق متزايد. لذلك، يُنصح بالاعتدال في تناول السردين، والحصول على أوميغا-3 من مصادر غذائية متنوعة مثل زيت
الزيتون
، والأفوكادو، والأسماك الدهنية الأخرى، كجزء من نمط غذائي صحي ومتكامل.
