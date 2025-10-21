منافس جديد من Xiaomi في عالم أجهزة أندرويد

حصل Xiaomi 15T Pro على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.7/77.9/8) ملم، وزنه 210غ.شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1280/2772) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 447 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 3200 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i الشديد المتانة.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Dimensity 9400، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 .كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، وقادرة على توثيق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومكبرات صوت مدعومة بتقنيات Dolby Atmos، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وحصل على بطارية بسعة 5500 تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.