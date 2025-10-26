هكذا تؤثر طريقة حمل الهاتف الذكي على الصحة النفسية

ومع انتشار استخدام الهواتف الذكية في الحياة اليومية، تبرز أهمية التركيز على وضعية الجسد باعتبارها عاملًا مؤثّراً على العقلية.العلاقة بالمزاجوبيّنت الدراسات وجود فرق واضح بين وضعيتين رئيستين. الأولى مستخدمة شائعاً، وهي الانحناء أمام الهاتف مع خفض الرأس، والثانية تعتمد وقوفاً أو جلوساً منتصِباً، مع رفع ، وسحب الكتفين إلى الخلف.الحالة الأولى، حسب توصيفها، تُساعد في تنشيط إشارات التوتر والمزاج السلبي، بينما الحالة الثانية تدعم الشعور بالثقة واليقظة.ومن منظور علمي، تعتمد هذه الظاهرة على ما يُعرف بالتجسيد المعرفي، والذي يفترض أن وضعية الجسد تؤثّر في العقل والمشاعر.فالانحناء إلى الأمام يُرسل إشارات إلى الدماغ تدل على وضعية انكماش أو تهديد، ما يحفّز آليات التوتر، في حين أن الوقوف المستقيم يُسهّل إشارات الأمان والنشاط.تأثير على الشعور العامالتغيّر في المزاج والطاقة قد يحدث خلال دقائق فقط عند الوقوع في وضعية انحناء أثناء استخدام الهاتف الذكي.وحتى فترة قصيرة من الاستخدام بهذه الوضعية، مثلاً دقيقتان أو ثلاث، قد تؤثر على الشعور العام.وعلى المدى الطويل، فإن تكرار الوضعية السيئة لساعات يومياً يُمكّن الجسم من التكيّف مع وضع سلبي، ما يُسهم في استمرار مستويات منخفضة من الطاقة، ومزاج غير إيجابي.توصيات مفيدةوقدمت الدراسات عدداً من التوصيات العملية للمستخدمين لتجنّب التأثيرات السلبية، من بينها رفع الهاتف إلى مستوى العين أو قريب منه، لتقليل انحناء الرقبة وأخذ فواصل منتظمة كل 20 إلى 30 دقيقة، مثل الوقوف أو التنفّس العميق وشدّ الكتفين إلى الخلف وتحريك الرقبة بلطف.كذلك، من المهم مراجعة وضعية الجسد بوعي وتعديلها إلى وضع أكثر تناسقًا. ولمزيد من الراحة، يمكن القيام بتمارين تقوية وتثبيت وتمارين مدّ عضلات الصدر.