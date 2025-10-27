الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
البث المباشر
السومرية نيوز
أمين عام حزب الله: الحرب لم نصنعها نحن وجاهزون للدفاع
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حالة الطقس
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
منوعات
2025-10-27 | 05:37
632 شوهد
بعد انتشار العديد من الشائعات حول فارق السن بين النجمة المصرية
رانيا يوسف
وزوجها الرابع المخرج
أحمد جمال
، خرجت الممثلة عن صمتها لتوضّح الحقيقة خلال أول لقاء إعلامي جمعهما بعد زواجهما منذ أشهر.
وكانت الأخبار قد زعمت أن
رانيا يوسف
تكبر زوجها بـ15 عامًا، إلا أن الفنانة نفت هذا تمامًا، مؤكّدة أن الفارق بينهما لا يتجاوز سنتين و7 أشهر فقط. وقالت رانيا مستغربة هذه الأرقام المغلوطة: "وماعرفش الأرقام دي بتطلع منين ... أنا اتعودت على الهجوم والانتقادات ... ولو ما اتشتمتش هستغرب".
وحول بدايات علاقتهما، ذكرت رانيا أن أوّل لقاء جمعها بأحمد جمال كان في عام 2009، حين كان كل منهما مرتبطًا بشريك آخر، بينما جاء
اللقاء الثاني
في إطار عمل درامي بعد انفصالهما عن زوجيهما، لتبدأ حينها علامات الإعجاب المتبادل، دون أن يُعبّر أي منهما عن مشاعره في البداية.
وأكدت يوسف أن زواجها من أحمد جاء مفاجئًا وغير مخطط له، حيث تم الإعلان عنه صدفة أثناء حضورهما حفل
زفاف
الفنان محمد
بيومي فؤاد
. وأضافت أن زوجها أعاد إليها الثقة بالرجال بعد تجاربها السابقة، وأن المبادرة كانت منها لدعوته لمشاهدة فيلم سينمائي عام 2025 بعد أن جمعتهما أعمال فنية مشتركة، لتبدأ
بعدها
مرحلة التعبير عن المشاعر التي انتهت بالزواج.
رانيا يوسف اليوم تبدو أكثر سعادة واستقرارًا، مؤكدة أن حبها لأحمد جمال تطوّر تدريجيًا بعد فترة طويلة من الإعجاب المتبادل، وأنها اختارت كسر حاجز الصمت في الوقت المناسب للحديث عن هذه العلاقة الخاصة.
مقالات ذات صلة
رانيا يوسف تعلن عن زواجها الجديد
02:50 | 2025-09-27
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات بينها تتعلق بالمنتجات المحلية والغاز
12:50 | 2025-10-14
ميمي جمال: لا شيء يمحو أثر الحب الأول حتى الزواج
08:36 | 2025-10-01
ابنة هيفاء وهبي تحسم الجدل بعد أنباء زواجها من أحمد أبو هشيمة
06:21 | 2025-10-13
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
محليات
28.86%
10:39 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
دوليات
27.07%
11:49 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
11:49 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
اقتصاد
25.09%
09:31 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
09:31 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
محليات
18.98%
09:13 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
09:13 | 2025-10-26
المزيد
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
شباب اليوم بهرمونات سبعيني من السبعينيات... ما سبب انخفاض التستوستيرون؟
06:07 | 2025-10-27
تحول في منظومة الرعاية الصحية العراقية... علاج جديد يستهدف أمراض الرئة والمجاري التنفسية!
03:55 | 2025-10-27
هكذا تؤثر طريقة حمل الهاتف الذكي على الصحة النفسية
12:36 | 2025-10-26
بعد قرار "ميتا"… سحب ChatGPT من تطبيق واتساب
02:28 | 2025-10-26
بسبب التعرض للضوء ليلاً قد تصاب بأمراض القلب الخطيرة
11:20 | 2025-10-25
الأرض في خطر.. حدث غير متوقع وعواقب وخيمة جدا على البشرية
04:25 | 2025-10-25
