زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!

بعد انتشار العديد من الشائعات حول فارق السن بين النجمة المصرية وزوجها الرابع المخرج ، خرجت الممثلة عن صمتها لتوضّح الحقيقة خلال أول لقاء إعلامي جمعهما بعد زواجهما منذ أشهر.

وكانت الأخبار قد زعمت أن تكبر زوجها بـ15 عامًا، إلا أن الفنانة نفت هذا تمامًا، مؤكّدة أن الفارق بينهما لا يتجاوز سنتين و7 أشهر فقط. وقالت رانيا مستغربة هذه الأرقام المغلوطة: "وماعرفش الأرقام دي بتطلع منين ... أنا اتعودت على الهجوم والانتقادات ... ولو ما اتشتمتش هستغرب".







وحول بدايات علاقتهما، ذكرت رانيا أن أوّل لقاء جمعها بأحمد جمال كان في عام 2009، حين كان كل منهما مرتبطًا بشريك آخر، بينما جاء في إطار عمل درامي بعد انفصالهما عن زوجيهما، لتبدأ حينها علامات الإعجاب المتبادل، دون أن يُعبّر أي منهما عن مشاعره في البداية.



وأكدت يوسف أن زواجها من أحمد جاء مفاجئًا وغير مخطط له، حيث تم الإعلان عنه صدفة أثناء حضورهما حفل الفنان محمد . وأضافت أن زوجها أعاد إليها الثقة بالرجال بعد تجاربها السابقة، وأن المبادرة كانت منها لدعوته لمشاهدة فيلم سينمائي عام 2025 بعد أن جمعتهما أعمال فنية مشتركة، لتبدأ مرحلة التعبير عن المشاعر التي انتهت بالزواج.



رانيا يوسف اليوم تبدو أكثر سعادة واستقرارًا، مؤكدة أن حبها لأحمد جمال تطوّر تدريجيًا بعد فترة طويلة من الإعجاب المتبادل، وأنها اختارت كسر حاجز الصمت في الوقت المناسب للحديث عن هذه العلاقة الخاصة.