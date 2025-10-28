Alsumaria Tv
طريقة لتسريع تصفح ايفون

منوعات

2025-10-28 | 03:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طريقة لتسريع تصفح ايفون
37 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
مع التحديثات المستمرة لنظام التشغيل iOS، وآخرها iOS 26، لاحظ بعض مستخدمي أجهزة آيفون أن تصفح الإنترنت على سفاري أو المتصفحات الأخرى أصبح أبطأ من المعتاد.

ورغم أن البعض يرجع المشكلة إلى الميزات الجديدة مثل Liquid Glass، يؤكد خبراء التقنية أن بطء تحميل الصفحات غالبًا ما يكون نتيجة تراكم بيانات الذاكرة المؤقتة Cache داخل المتصفح.
يذكر أن الذاكرة المؤقتة تعمل كبداية جديدة للمتصفح عند مسحها، فهي تحسّن الأداء، وتوفر مساحة تخزينية إضافية، وتسهم في إصلاح مشكلات شائعة مثل الروابط المعطلة وبطء تحميل المواقع، صحيح أنها لا تحول هاتفًا قديمًا إلى جهاز جديد، لكنها تمنح تجربة تصفح أسرع وأكثر سلاسة.
ثلاجة رقمية
يشبّه المختصون ذاكرة المتصفح بالثلاجة الرقمية الصغيرة، فهي تخزّن عناصر الصفحات محليًا لتسهيل الوصول إليها عند زيارتها مرة أخرى، لكن، مع تكدس العناصر القديمة، تصبح عائقًا بدلًا من أن تكون وسيلة تسريع.
ويشبه إفراغ الذاكرة المؤقتة تنظيف تلك الثلاجة، بحيث قد تحتاج إلى إعادة التخزين مرة أخرى، أي أن الزيارة الأولى للمواقع الإلكترونية بعد المسح قد تكون أبطأ قليلًا، لكن النتيجة النهائية ستكون أفضل.
تجدر الإشارة إلى أن مسح الـ Cache يرتبط أيضًا بمسح ملفات الارتباط Cookies، ما يعني تسجيل الخروج من المواقع وإعادة ضبط التفضيلات، لكنه استثمار وقتي بسيط مقابل أداء أفضل.
للقيام بذلك، افتح الإعدادات واختر التطبيقات، وحدد سفاري، ومرّر إلى السجل وبيانات المواقع، ثم اضغط مسح السجل وبيانات المواقع، ثم أكد العملية.
وهنا، لا بد من الإشارة إلى أنه بدءًا من iOS 11، ستؤثر هذه العملية في كل الأجهزة المرتبطة بحساب iCloud نفسه.
أما إذا كنت تستخدم متصفح كروم، افتح التطبيق واضغط على النقاط الثلاث في الأسفل، وانتقل إلى الإعدادات، واختر الخصوصية والأمان، واضغط حذف بيانات التصفح.
بعد ذلك، اختر الفترة الزمنية المناسبة، وتأكد من تحديد ملفات الارتباط والصور والملفات المخزنة مؤقتًا، ثم اضغط حذف البيانات.
وينصح الخبراء بتنظيف الذاكرة مرة كل شهر أو شهرين، أما المستخدمون الذين يتصفحون الكثير من المواقع يوميًا، فمن الأفضل المسح بشكل متكرر قليلًا.
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
Play
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
من الأخير
Play
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
Play
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
Play
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
Play
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
Live Talk
Play
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
Play
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
تحذير عاجل لمستخدمي Gmail
01:15 | 2025-10-28
تسريبات تكشف تفاصيل طرازين جديدين من آيفون
12:00 | 2025-10-27
خاصية جديدة من "إنستغرام" تتيح العودة لكل ما شاهدوه مسبقا
10:16 | 2025-10-27
شباب اليوم بهرمونات سبعيني من السبعينيات... ما سبب انخفاض التستوستيرون؟
06:07 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
05:37 | 2025-10-27
تحول في منظومة الرعاية الصحية العراقية... علاج جديد يستهدف أمراض الرئة والمجاري التنفسية!
03:55 | 2025-10-27

