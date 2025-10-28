طريقة لتسريع تصفح ايفون

ورغم أن البعض يرجع المشكلة إلى الميزات الجديدة مثل Liquid Glass، يؤكد خبراء التقنية أن بطء تحميل الصفحات غالبًا ما يكون نتيجة تراكم بيانات الذاكرة المؤقتة Cache داخل المتصفح.يذكر أن الذاكرة المؤقتة تعمل كبداية جديدة للمتصفح عند مسحها، فهي تحسّن الأداء، وتوفر مساحة تخزينية إضافية، وتسهم في إصلاح مشكلات شائعة مثل الروابط المعطلة وبطء تحميل المواقع، صحيح أنها لا تحول هاتفًا قديمًا إلى جهاز جديد، لكنها تمنح تجربة تصفح أسرع وأكثر سلاسة.ثلاجة رقميةيشبّه المختصون ذاكرة المتصفح بالثلاجة الرقمية الصغيرة، فهي تخزّن عناصر الصفحات محليًا لتسهيل الوصول إليها عند زيارتها مرة أخرى، لكن، مع العناصر القديمة، تصبح عائقًا بدلًا من أن تكون وسيلة تسريع.ويشبه إفراغ الذاكرة المؤقتة تنظيف تلك الثلاجة، بحيث قد تحتاج إلى إعادة التخزين مرة أخرى، أي أن الزيارة الأولى للمواقع الإلكترونية بعد المسح قد تكون أبطأ قليلًا، لكن النتيجة النهائية ستكون أفضل.تجدر الإشارة إلى أن مسح الـ Cache يرتبط أيضًا بمسح ملفات الارتباط Cookies، ما يعني تسجيل الخروج من المواقع وإعادة ضبط التفضيلات، لكنه استثمار وقتي بسيط مقابل أداء أفضل.للقيام بذلك، افتح الإعدادات واختر التطبيقات، وحدد سفاري، ومرّر إلى السجل وبيانات المواقع، ثم اضغط مسح السجل وبيانات المواقع، ثم أكد العملية.وهنا، لا بد من الإشارة إلى أنه بدءًا من iOS 11، ستؤثر هذه العملية في كل الأجهزة المرتبطة بحساب iCloud نفسه.أما إذا كنت تستخدم متصفح كروم، افتح التطبيق واضغط على النقاط الثلاث في الأسفل، وانتقل إلى الإعدادات، واختر الخصوصية والأمان، واضغط حذف بيانات التصفح.بعد ذلك، اختر الفترة الزمنية المناسبة، وتأكد من تحديد ملفات الارتباط والصور والملفات المخزنة مؤقتًا، ثم اضغط حذف البيانات.وينصح الخبراء بتنظيف الذاكرة مرة كل شهر أو شهرين، أما المستخدمون الذين يتصفحون الكثير من المواقع يوميًا، فمن الأفضل المسح بشكل متكرر قليلًا.