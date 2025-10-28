إطلاق الغازات مسموح في المدرسة بشرط "كتم الصوت"!

في قرار يُعد الأكثر غرابة وإثارة للجدل، اقرّت الفرنسية إجراءً جديدًا يبيح للطلاب إطلاق الغازات أثناء الحصص الدراسية، وذلك بشرط وحيد وهو عدم إصدار أي صوت مسموع.

هذا القرار المفاجئ تم اعتماده بعد تقديم تقرير كتبته السيدة ، سيدة الأولى، بنفسها. ويُفيد التقرير بأن السيدة تلقت تنبيهات من معلمين وأولياء أمور حول معاناة الطلاب من آلام في البطن ناتجة عن الحبس القسري للغازات خلال ساعات الدراسة، وقد قامت بزيارة مدارس عدّة للتأكد من الوضع ميدانيًا.

ووفقًا للتعميم الجديد، لن يكون للمدرسين الحقّ في معاقبة أي طالب يقوم بتصريف غازاته "بهدوء" من دون إخلال بسير الدرس أو إحداث فوضى. وعلى النقيض، ينص القرار بوضوح على أنّ أي صوت يصدر عن إطلاق الغازات سيُعتبر "إزعاجًا صوتيًا" يستوجب الفصل النهائي للطالب.

وقد دافعت بريجيت ماكرون عن هذا الإجراء موضحةً أنه "عمل يندرج ضمن العامة" و"علامة على اللطف والحرص تجاه صحة وراحة الطلاب".

وقد أثار هذا الإعلان موجة من السخرية والمرح بين الطلاب، بينما رحب بعض المدرسين بهذه المبادرة ووصفوها بأنّها "طبيعية وشجاعة". في المقابل، رأى البعض الآخر في القرار "جنونًا مطلقًا" وهدّدوا بمقاطعة التدريس.

وبغض النظر عن الجدل، دخل قرار إطلاق الغازات في الصف حيّز التنفيذ بشرط أن يكون صامتًا تمامًا.