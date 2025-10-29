مصيرٌ واحد يُلاحق ورثة باريس وبغداد.. منزل الوالدين ليس ملكك بعد اليوم!

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مصيرٌ واحد يُلاحق ورثة باريس وبغداد.. منزل الوالدين ليس ملكك بعد اليوم!

منوعات

2025-10-29 | 05:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مصيرٌ واحد يُلاحق ورثة باريس وبغداد.. منزل الوالدين ليس ملكك بعد اليوم!
333 شوهد

لطالما كان منزل الوالدين حصن الذكريات بعد الفراق. لكنّ هذا الحصن أصبح الآن مصدر صدمة وغضب غير مسبوق! ففي خضم ألم الوداع، تفرض رسوم الميراث العقاري الباهظة على الوريث حقيقة قاسية: عليك أن تشتري منزل والديك مرتين.

هذا العبء المالي يجبر الأبناء على التخلي القسري عن الإرث، لتتحول الذكريات العائلية إلى مجرد أرقام في فاتورة يجب تسديدها للخزينة.

يُثير النقاش الحاد في فرنسا حول رسوم الميراث العقاري الجديدة، والّتي ستدخل حيّز التنفيذ في الاوّل من تشرين الثاني، قضية عالمية مؤلمة: فبعد فقدان الوالدين، يجد الوريث نفسه أمام حقيقة قانونية واقتصادية قاسية، وهي دفع "ثمن ثانٍ" لمنزل دفع الوالدان ضرائبه طوال حياتهم.
الأصوات الغاضبة في فرنسا، التي تصف هذه الرسوم بأنّها "أمرٌ مقرف"، تعكس حجم الصدمة عندما يكتشف الوريث أنّ عليه دفع مبالغ طائلة، قد تصل إلى 100 ألف يورو على منزل قيمته 600 ألف يورو، ممّا يُجبره إمّا على الاقتراض أو استنزاف مدخراته للحفاظ على إرث العائلة.
وفي كثير من الأحيان، يكون الخيار الوحيد هو بيع المنزل الموروث لتغطية هذه الرسوم الباهظة، وبذلك تضيع ذكريات العائلة مقابل تسديد متطلبات الخزينة العامة.
 
الميراث في السياق العراقي: تحدي التعقيد الإداري و"شيوع الملكية"
 
إذا كان الغضب في أوروبا يتركز على ارتفاع الرسوم والضرائب المباشرة على الإرث، فإنّ التحديات التي يواجهها المواطن العراقي في مسألة الميراث العقاري تتخذ طابعًا مختلفًا، يمزج بين الأعباء المالية الحكومية، والتعقيدات الإدارية وطول مدتها، وتنازع الملكية المشتركة. إذ تبدأ العملية في العراق بإجراءات روتينية طويلة الأمد لـ "حصر الإرث" وتوثيقه عبر دوائر متعددة. وعلى الرغم من أنّ الضريبة في العراق قد لا تصل إلى المستويات الباهظة المطلوبة في بعض الدول الغربية لبيع العقار، إلّا أنّ هناك رسومًا وتكاليفًا إدارية وعقارية يجب تسديدها للحصول على سند الملكية (الطابو)، وهي تُمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الوريث.
 

معضلة "التوزيع العيني" والإلزام بالبيع
 
يُعتبر التوزيع العيني للعقار التحدي الأكبر في المجتمع العراقي. ففي ظل التوريث الشرعي، قد يؤول المنزل الواحد إلى عدد كبير من الورثة (إخوة وأخوات)، ممّا يخلق حالة "شيوع الملكية". وهنا يبرز الجدل: يصبح منزل واحد بملكية مشتركة لا يمكن لأي وريث التصرف فيه بالكامل أو العيش فيه بمفرده دون موافقة البقية. وغالبًا ما تنتهي حالات شيوع الملكية، خاصة مع العقارات الصغيرة، إلى الإلزام ببيع العقار وتوزيع ثمنه على الورثة. وهذا هو لبُّ المشكلة الاقتصادية والاجتماعية في الميراث العراقي؛ فالورثة يخسرون العقار العائلي لا بسبب الضرائب الباهظة، بل بسبب عدم إمكانية تقسيم العقار نفسه بين عدد كبير من الملاك، ممّا يؤدي إلى ضياع أصل العائلة.

القيمة العاطفية المهددة
 
ومثلما يتأثر المواطن الفرنسي بفقدان "منزل الوالدين" وقيمته العاطفية، فإنّ المنزل العراقي الموروث يمثل ركنًا أساسيًا من الترابط الاجتماعي وسجل العائلة. عندما يُباع المنزل بسبب الرسوم أو بسبب خلافات التوزيع، فإنّ ذلك يترك فراغا عميقا في الذاكرة العائلية والمجتمعية.
وفي الختام، سواء كان العبء في أوروبا متمثلًا في الضرائب الباهظة التي تُجبر على البيع القسري، أو في العراق متمثلًا في تعقيدات التقسيم والشيوع الإجباري الذي يؤدي للبيع، فإنّ النتيجة واحدة: يجد الجيل الجديد نفسه مضطرًا لبيع الإرث العائلي، لتتحول قطعة الأرض أو المنزل إلى مجرد رقم يتم توزيعه، بدلًا من أن يبقى رمزًا للعائلة وذكرياتها.

>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
Play
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
Play
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
Play
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
Play
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Play
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
Play
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Play
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
Play
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
Play
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
Play
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
Play
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Play
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
Play
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Play
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24

اخترنا لك
ابتكار طبي جديد: مسكن غير أفيوني يغيّر مستقبل علاج الألم
04:53 | 2025-10-29
الحياة "المستحيلة" موجودة تحت جليد القطب الشمالي.. هذا ما تم اكتشافه!!
11:29 | 2025-10-28
المرأة تحمي قلبها بنصف المجهود الذي يبذله الرجل!.. هذه التفاصيل
10:24 | 2025-10-28
كشف تفاصيل قمر صيني غامض في المدار
08:29 | 2025-10-28
إطلاق الغازات مسموح في المدرسة بشرط "كتم الصوت"!
07:11 | 2025-10-28
طريقة لتسريع تصفح ايفون
03:01 | 2025-10-28

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.