"نراكم ونحترمكم".. مزحة من واتساب تثير جدلا واسعا حول التشفير والخصوصية

ونشر التطبيق المملوك لشركة ميتا عبر منصة X منشورا جاء فيه: "أيها الناس الذين ينهون رسائلهم بـ (lol)، نراكم ونحترمكم".ورغم أن المنشور بدا في ظاهره محاولة لبث روح الدعابة — في إشارة إلى المستخدمين الذين يفضلون إنهاء رسائلهم بـ "lol" بدلا من النقطة — إلا أن عبارة "نراكم" أثارت شكوكا وتساؤلات بين المستخدمين حول مدى سرية المحادثات المشفّرة داخل التطبيق.وتداول رواد المنصات هذا المنشور على نطاق واسع، محققين أكثر من 6.9 ملايين مشاهدة على منصة X، وتنوّعت التعليقات بين السخرية والقلق.فقد تساءل أحد المستخدمين: "نراكم؟ كيف؟ ماذا عن التشفير الشامل؟"، وكتب آخر: "إذن لا خصوصية على الإطلاق"، فيما علّق ثالث ساخرا: "فكّ التشفير الشامل".ويستخدم " " منذ عام 2016 نظام التشفير الشامل، الذي يضمن أن المرسل والمتلقي فقط يمكنهما محتوى الرسائل، دون إمكانية وصول أي طرف ثالث، حتى الشركة نفسها.ويؤكد التطبيق على موقعه الرسمي أن: "الخصوصية والأمان جزء أساسي من هويتنا، ولهذا دمجنا التشفير الشامل في جميع خدماتنا. فعند تفعيله، تُحفظ الرسائل والصور والفيديوهات والمستندات والمكالمات من الوقوع في الأيدي الخطأ".ويعمل النظام عبر توليد مفاتيح تشفير خاصة تُمنح تلقائيا لطرفي المحادثة فقط، ما يمنع أي جهة خارجية من قراءة الرسائل أثناء انتقالها. وفي حال فكّ التشفير، يمكن لطرف ثالث الوصول إلى البيانات، وهو ما يعد خرقا مباشرا لمبدأ الخصوصية.ولأن "واتس آب" طالما شدّد في بياناته السابقة على التزامه المطلق بالتشفير الشامل، فقد رأى كثيرون أن المنشور الأخير يتعارض مع هذه السياسة.وكتب أحد المستخدمين على منصة X: "إذن، التشفير الشامل مجرد كذبة"، بينما علّق آخر: "من المدهش أن يصدق الناس أن التشفير الشامل فعّال أصلا".وذهب بعض المستخدمين إلى حد المطالبة بإقالة مدير حسابات التواصل الاجتماعي لدى "واتس آب"، حيث كتب أحدهم مازحا: "هذا المسؤول طُرد بالفعل"، بينما كتب آخر: "غدا: خبر عاجل — "واتس آب" يقيل مدير ".وفي مواجهة هذا الجدل، أوضح "واتس آب" أن المقصود بعبارة "نراكم" كان مجازيا وليس حرفيا، مؤكدا عبر رد رسمي: "رسائلك الخاصة تظل بينك وبين المتلقي فقط. وعبارة (نراك) كانت تهدف إلى التعبير عن تفهّمنا لمحبي استخدام (lol) في نهاية رسائلهم".