Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط أفغانستان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بقطعة شوكولا... استدرج طفلين وأفرغ شهوته بأفظع طريقة!

منوعات

2025-11-03 | 08:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بقطعة شوكولا... استدرج طفلين وأفرغ شهوته بأفظع طريقة!
3,407 شوهد


وكأنها مقتبسة من فيلم سينمائي، هزت جريمة مروعة، بلدة حارة الناعمة 20 كلم جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما استدرج رجل سوري-فلسطيني طفلي جيرانه (صبي 5 سنوات وفتاة 8 سنوات) وسلخهما عن دفء منزلهما الامن واستغل براءتهما لينفذ جملة جرائم في مسرح واحد.

وفي التفاصيل، أرسلت العائلة الطفلين "ع. ن" وشقيقته "خ. ن"، إلى الدكان الموجود تحت المنزل لشراء بعض الحاجيات.
فتوجه الطفلان من منزلهما الكائن في البناية التي يسكنها المجرم نفسه، فاقترب منهما بخبثٍ، وقال لهما: "تعوا، بدي اشتريلكن"، ليتجها مع القاتل نحو المجهول.
كانت الساعة تقارب العاشرة ليلاً، انتظر الأهل عودة الطفلين، لكن الانتظار طال أكثر من المعتاد وبدأت عمليات البحث في أرجاء الحيّ، في الطرقات، بين منازل الجيران، وفي الدكان لكن لا أثر لهما.
وللمفارقة، أن المجرم ووقاحته لم يتركا ساحة الجريمة، حيث كان يموّه فعلته ويتنكر ببحثه مع شباب الحي والمنطقة للعثور على الطفلين، متخفياً بدور البراءة ثانية.
إلا أن المفاجأة كانت عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، كان المشهد الصادم: عُثر على الصبي مبلّلاً بالماء، يترنّح بين الوعي والغيبوبة، قادمًا من جهة بحر الناعمة، الذي اعتبره المجرم مقتولاً، فلم يتوقع قدومه من جديد من بحر الموت الذي أرداه فيه قتيلا مفترضاً، مراهناً على صغر سنه وظلام الليل وهيجان البحر والاعتداء الذي أفقده وعيه.
لم يتمكّن الطفل من الكلام فورًا، حيث كان بحال صدمة تخنق أنفاسه. لكن بعد ساعة من العثور عليه، تمتم بصوتٍ مرتجفٍ وبكلماتٍ قليلة كانت كفيلة بكشف الحقيقة: "هيدا اللي أخدنا… هيدا اللي أخدنا"، مشيراً إلى القاتل.
بعد الصدمة، حاول المجرم، استكمال جريمته، مدعياً أنه أحد أقرباء الطفل، محاولاً أخذه للانفراد به وقتله ثانية، إلا أن الأهالي منعوه، فتحرّكوا فوراً وقبضوا عليه وسلّموه إلى الأجهزة الأمنية. في البداية أنكر معرفته بما حصل، مدّعياً البراءة، لكنّ ملامحه كانت تكشف كذبه.
استُدعي محقّق خاص دخل إليه بادّعاء أنه محاميه، ليبدأ ما يشبه لعبة نفسية تمكّن من خلالها من انتزاع الاعتراف الكامل.
اعترف المجرم بالتفاصيل أنه استدرج الطفلين إلى البحر، وأعطى الصبي قطعة شوكولا ليأكلها على الشاطئ، بينما أخذ شقيقته الصغيرة إلى الجانب الآخر. على رمال البحر المظلمة، اعتدى عليها جسديًا ثم قتلها ورمى جثتها. وفي المساء من اليوم التالي، وُجدت الجثة قرب المكان الذي أشار إليه القاتل.
عند سؤاله في التحقيق عن سبب ارتكابه هذه الجريمة البشعة، أجاب بجملة لا يمكن لعقلٍ بشري أن يستوعبها: "كان نفسي فيها."

بيان استنكار من أهالي حارة الناعمة

ولاحقاً، صدر بيان عن أهالي البلدة استنكروا فيه "الجريمة النكراء التي وقعت في بلدتنا الحبيبة حارة الناعمة، والتي أودت بحياة طفلة بريئة، فهزت وجدان كل بيت وأدمعت عيون الجميع".
وأضاف البيان أن "ما جرى ليس حادثًا عابرًا، بل ناقوس خطر يقرع بقوة في ضمير كل مسؤول وكل مواطن غيور على أمن هذه البلدة واستقرارها".
وأشار إلى أن "حارة الناعمة تعيش حالة فوضى وتنظيم عشوائي، في ظل غياب تام للبلدية والمخاتير والجهات الرسمية المعنية، فلا متابعة ولا رقابة ولا أدنى مقومات الإدارة المحلية التي تحفظ حقوق الناس وتصون أمنهم".

"ظواهر مقلقة في حارة الناعمة"
وتحدث البيان عما وصفها بـ"ظاهرة تأجير وبيع الشقق بشكل عشوائي ومن دون أي ضوابط أو تدقيق في هويات المقيمين، والتي فتحت الباب أمام واقع خطير يهدد السلم الأهلي ويجعل كل عائلة معرضة لما تعرضت له الطفلة البريئة".
وحمّل الأهالي الجهات الرسمية كامل المسؤولية عن "الإهمال المزمن"، مطالبين بخطة طارئة لإعادة تنظيم البلدة وضبط الإيجارات والتعديات ومراقبة الداخلين إليها، حفاظًا على ما تبقى من أمان وسلام في حارة الناعمة.
وختم البيان بـ"رحم الله الطفلة الضحية، وجعل دماءها الطاهرة صرخة ضميرٍ توقظ الغافلين قبل فوات الأوان".

بيان قوى الأمن الداخلي
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
" تمكّن مخفر الدامور في وحدة الدّرك الإقليمي، من كشف ملابسات جريمة اغتصاب وقتل ابنة العشر سنوات (ه. م. تولد ٢٠١٥، سوريّة الجنسيّة) في بلدة النّاعمة، التي نفّذها "وحش بشري" بكل ما للكلمة من معنى. وتمكّن المخفر المذكور من توقيف الفاعل:

ح. ح. (تولد ١٩٩٧، سوري)

وهو شقيق جار العائلة في السّكن الذي قام باصطحاب الفتاة وشقيقها ابن الخمس سنوات ع. م. (تولد ٢٠٢٠، سوري)، إلى البحر حيث قام باغتصاب الفتاة على هضبة ترابية مقابل شاطئ الدامور لجهة الشمال، ومن ثمّ قتلها من خلال ضربها بحجرٍ كبيرٍ على رأسها وأخفى جثّتها بين القصب، تحت كميّة من الحجارة. ثم نقل شقيقها -الذي بدأ بالصراخ- بعد أن تعرّض له بالضّرب على وجهه، عن طريق مسلك العبّارة في النّاعمة حيث رماه في البحر، معتقدًا أنّه مات، لكنّ العناية الإلهيّة حالت دون ذلك.

وفي التّفاصيل، أنّه عند الساعة ٢٣:٢٥ من تاريخ 31-10-2025 ورد اتّصال هاتفي إلى مخفر الدّامور من أحد سكّان بلدة النّاعمة مفاده العثور على طفل توجد عليه آثار خدوش وجرح في رأسه وثيابه مبلّلة. على الفور انطلقت دوريّة من المخفر إلى المكان حيث شاهدت الطّفل، وقد حضر أيضًا والده (م. م. تولد 1979، سوري) وبرفقته المدعو (ح. ح.) المذكور. وفور مشاهدة الطفل للأخير، أشار باتّجاهه أنّه هو من اصطحبه وشقيقته الى البحر، حيث أخذ شقيقته التي كانت تصرخ، وطلب منه أن يبقى إلى جانب الدّرّاجة، ثم عاد المشتبه فيه بمفرده لينقله الى الناعمة – مسلك العبّارة ويرميه في البحر بعد أن ضربه على وجهه.

على الفور، اصطُحب المشتبه فيه ، مخفورًا، من قِبَل العناصر إلى مركز المخفر.
بتاريخ 1-11-2025، جرى الاستماع إلى إفادة الطّفل بحضور مندوبة حماية الأحداث، حيث كرّر أقواله، وفور عرض المشتبه فيه عليه اتّهمه مجدّدًا.
حوالَي السّاعة 17:00 من التّاريخ ذاته، ومن خلال عمليّة تمشيط للبحر والشّاطئ، عثرت دوريّة على جثّة الفتاة التي تمّت معاينتها من قبل الطبيب الشّرعي ومكتب الحوادث – بعبدا، وأودعت في براد أحد مستشفيات المنطقة.
بالتّحقيق مع (ح. ح.) المذكور، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه اصطحب الطفلَين إلى شاطئ الدّامور وقام باغتصاب الطفلة وقتلها بعد ضربها بحجرٍ على رأسها، وغطّى جثتها بالحجارة، ثم أخذ شقيقها الى النّاعمة ورماه في البحر ظنًّا منه بأنه قد مات.
أوقف (ح. ح.) وأحيل إلى مفرزة بيت الدّين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص" .

>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
Play
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
من الأخير
Play
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
Play
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
Play
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-02
Play
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-02
Live Talk
Play
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
Play
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
عشرين
Play
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
Play
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
Play
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
من الأخير
Play
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
Play
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
Play
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-02
Play
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-02
Live Talk
Play
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
Play
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
عشرين
Play
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
Play
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31

اخترنا لك
خرائط غوغل بلا انترنت
10:59 | 2025-11-03
الأسباب الرئيسة لارتفاع إصابات الشباب بالجلطات الدماغية.. طرق الوقاية
08:55 | 2025-11-03
لا تفقد مقاطعك المفضلة مجددًا.. إنستجرام يطلق ميزة "سجل المشاهدة" المنتظرة!
05:22 | 2025-11-03
خدمة خفية تراقب كل شيء في هاتفك
12:26 | 2025-11-02
وداعاً لكلمات المرور في واتساب
04:55 | 2025-11-01
البصمة الرقمية.. واتساب تعتمد طريقة جديدة لحماية المستخدمين
12:03 | 2025-10-31

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.