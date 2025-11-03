العالم على موعد مع قمر "القندس".. استعدوا

وقمر "القندس" العملاق، هو اكتمال شهر تشرين الثاني، ويسمى تقليديًا بهذا الاسم في الشمالية، نسبة إلى الوقت من العام الذي تبني فيه القنادس سدودها الشتوية تحت ضوء القمر.وسيكتمل البدر في 5 تشرين الثاني 2025، الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق ، بالتزامن مع أقرب نقطة للقمر من الأرض المعروفة باسم "الحضيض".هذا القرب يجعله أكبر وألمع قمر مكتمل لهذا العام، حيث يبدو أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعا بنسبة 30% من البدر المعتادويدور القمر في مداره الإهليلجي حول الأرض، ويتراوح بعده بين نحو 221,818 ميلا (نحو 356,980 كيلومترا) عند الحضيض، وما يصل إلى 250,000 ميل عند الأوج.ويتزامن اكتمال القمر في ، تقريبا، مع أقرب نقطة له، ما ينتج عنه تأثير قمر عملاق مذهل يُرى حول العالم.ولا يقتصر تأثير القمر العملاق لعام 2025 على حجمه وسطوعه فحسب، بل يلقي أيضا بظلال خافتة على الأرض، وهو تأثير نادر لا يرى عادة إلا خلال أشد أيام البدر كثافة، ويمثل هذا الحدث أقرب قمر مكتمل إلى الأرض منذ شباط 2019، ما يجعله حدثا فلكيا جديرا بالملاحظة.وعلى الرغم من أن المرحلة الكاملة الرسمية تكون صباح 5 نوفمبر الجاري، إلا أن أفضل المشاهد ستكون خلال شروق القمر عند غروب الشمس يوم 6 من الشهر ذاته، عندما يظهر القمر في الأفق الشرقي ويبدو ضخما بشكل خاص على خلفية المشهد.وسيجد الراصدون من المدن إلى المناطق الريفية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة، بشكل خاص، فرصًا متعددة، بين 5 و7 تشرين الثاني الجاري، لالتقاط هذا الباهر.وسيشرق القمر بالقرب من كوكبة " " وبالقرب من "عنقود الثريا" النجمي، ما يوفر إمكانية ممتازة لرصد النجوم إلى جانب القمر العملاق.ويعود اسم قمر "القندس" وتوقيته إلى جذور عميقة في التقاليد الثقافية للسكان الأصليين وأمريكا الشمالية، حيث يرمز إلى الاستعداد لفصل .وتشمل الأسماء الأخرى قمر "الصقيع" وقمر "الثلج" وقمر "الأعماق المظلمة"، والتي تعكس التغيرات الموسمية والدورات الطبيعية لشهر نوفمبر في نصف الكرة الشمالي.قمر "القندس" العملاق هو الثاني في سلسلة من 3 أقمار عملاقة متتالية في أواخر عام 2025، يسبقه قمر "الحصاد" في تشرين الأول، والقمر "البارد" في كانون الأول.ولن يعود قمر "القندس" التالي ذو التألق المماثل حتى نوفمبر 2026، ما يجعل حدث هذا العام فرصة استثنائية لمراقبي السماء.ويجمع قمر "القندس" العملاق لعام 2025، بين التراث الثقافي والأهمية الفلكية والعظمة البصرية في مشهد سماوي لا يفوّت، بفضل حجمه المذهل وسطوعه الذي يضيء سماء نوفمبر ليلًا، إذ يقدم تجربة لا تنسى لعلماء الفلك وهواة رصد النجوم على حد سواء.