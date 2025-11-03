Alsumaria Tv
العالم على موعد مع قمر "القندس".. استعدوا

منوعات

2025-11-03 | 12:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العالم على موعد مع قمر &quot;القندس&quot;.. استعدوا
228 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
سيشاهد مراقبو السماء أكبر وألمع قمر مكتمل لهذا العام، الأسبوع المقبل، حيث سيكتمل قمر "القندس" يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني الجاري، وهو ثاني قمر عملاق من 3 أقمار عملاقة متتالية نراها في عام 2025.

وقمر "القندس" العملاق، هو اكتمال شهر تشرين الثاني، ويسمى تقليديًا بهذا الاسم في أمريكا الشمالية، نسبة إلى الوقت من العام الذي تبني فيه القنادس سدودها الشتوية تحت ضوء القمر.
وسيكتمل البدر في 5 تشرين الثاني 2025، الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع أقرب نقطة للقمر من الأرض المعروفة باسم "الحضيض".
هذا القرب يجعله أكبر وألمع قمر مكتمل لهذا العام، حيث يبدو أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعا بنسبة 30% من البدر المعتاد
ويدور القمر في مداره الإهليلجي حول الأرض، ويتراوح بعده بين نحو 221,818 ميلا (نحو 356,980 كيلومترا) عند الحضيض، وما يصل إلى 250,000 ميل عند الأوج.
ويتزامن اكتمال القمر في نوفمبر، تقريبا، مع أقرب نقطة له، ما ينتج عنه تأثير قمر عملاق مذهل يُرى حول العالم.
ولا يقتصر تأثير القمر العملاق لعام 2025 على حجمه وسطوعه فحسب، بل يلقي أيضا بظلال خافتة على الأرض، وهو تأثير نادر لا يرى عادة إلا خلال أشد أيام البدر كثافة، ويمثل هذا الحدث أقرب قمر مكتمل إلى الأرض منذ شباط 2019، ما يجعله حدثا فلكيا جديرا بالملاحظة.
وعلى الرغم من أن المرحلة الكاملة الرسمية تكون صباح 5 نوفمبر الجاري، إلا أن أفضل المشاهد ستكون خلال شروق القمر عند غروب الشمس يوم 6 من الشهر ذاته، عندما يظهر القمر في الأفق الشرقي ويبدو ضخما بشكل خاص على خلفية المشهد.
وسيجد الراصدون من المدن إلى المناطق الريفية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة، بشكل خاص، فرصًا متعددة، بين 5 و7 تشرين الثاني الجاري، لالتقاط هذا المنظر الباهر.
وسيشرق القمر بالقرب من كوكبة "الثور" وبالقرب من "عنقود الثريا" النجمي، ما يوفر إمكانية ممتازة لرصد النجوم إلى جانب القمر العملاق.
ويعود اسم قمر "القندس" وتوقيته إلى جذور عميقة في التقاليد الثقافية للسكان الأصليين وأمريكا الشمالية، حيث يرمز إلى الاستعداد لفصل الشتاء.
وتشمل الأسماء الأخرى قمر "الصقيع" وقمر "الثلج" وقمر "الأعماق المظلمة"، والتي تعكس التغيرات الموسمية والدورات الطبيعية لشهر نوفمبر في نصف الكرة الشمالي.
قمر "القندس" العملاق هو الثاني في سلسلة من 3 أقمار عملاقة متتالية في أواخر عام 2025، يسبقه قمر "الحصاد" في تشرين الأول، والقمر "البارد" في كانون الأول.
ولن يعود قمر "القندس" التالي ذو التألق المماثل حتى نوفمبر 2026، ما يجعل حدث هذا العام فرصة استثنائية لمراقبي السماء.
ويجمع قمر "القندس" العملاق لعام 2025، بين التراث الثقافي والأهمية الفلكية والعظمة البصرية في مشهد سماوي لا يفوّت، بفضل حجمه المذهل وسطوعه الذي يضيء سماء نوفمبر ليلًا، إذ يقدم تجربة لا تنسى لعلماء الفلك وهواة رصد النجوم على حد سواء.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

