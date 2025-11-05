رونالدو يعلن موعد زفافه من جورجينا

وخلال مقابلة مع الإعلامي صرّح: "نخطط لإقامة الزفاف بعد البطولة... وآمل أن أتوج بها أيضاً. ستكون لحظة خاصة في حياتي".كما تحدث عن ردة فعل جورجينا عندما طلب يدها للزواج بخاتم تبلغ قيمته 5 مليون دولار أمريكي وقال إن الأمر حدث من دون أي تخطيط بل جاء نتيجة موقف عائلي عفوي وقال: "كنا في المنزل، ودخلت بناتي فجأة وقلن لي: أبي. هل ستخطيها الخاتم؟ هل ستطلب الزواج منها؟ عندها شعرت أن هذه هي اللحظة المناسبة. فقلت نعم".وتابع واصفاً ما فعلته جورجينا عندها: "هي لم تهتم بالخاتم أولاً، بل نظرت إليّ وسألتني إن كنت صادقاً. وهذا ما جعلني أحبها أكثر".