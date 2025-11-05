واتساب يطلق تطبيقه المنتظر

ويمثل هذا التطوير خطوة جديدة لتمكين المستخدمين من الوصول إلى محادثاتهم دون الحاجة لاستخدام الهاتف الذكي، إذ سيمكنهم الآن تلقي إشعارات المكالمات، وقراءة الرسائل كاملة، وتسجيل وإرسال الرسائل الصوتية مباشرة من ساعة أبل.وكتب واتساب في منشور على مدونته: "ستساعدك هذه التجربة الجديدة على متابعة محادثاتك دون الحاجة لسحب هاتفك من جيبك. بالإضافة إلى الرسائل والرد عليها، سيدعم واتساب على ساعة أبل الآن العديد من الميزات التي طال انتظارها من قبل المستخدمين".وتشمل الميزات الأخرى إمكانية التفاعل مع الرسائل من خلال الإيموجي، ورؤية المزيد من سجل المحادثات عند قراءة الرسائل، بالإضافة إلى تحسين عرض الصور والملصقات لتصبح أكثر وضوحًا على شاشة الساعة.كما أكدت الشركة أن "جميع الرسائل والمكالمات الشخصية محمية بتشفير من طرف إلى طرف، مع وعد بإضافة مزيد من الوظائف والتحديثات لتطبيق ساعة أبل مستقبلاً".ويُشترط لتشغيل التطبيق الجديد أن تكون ساعة أبل من طراز Series 4 أو أحدث، وبإصدار watchOS 10 أو أحدث. ولم يكن الإعلان مفاجئًا تمامًا، إذ تم رصد واتساب وهو يختبر التطبيق الجديد الأسبوع الماضي قبل إطلاقه رسميًا.ويأتي هذا الإطلاق في سياق سعي واتساب لتوسيع إمكانية الوصول إلى خدماته خارج الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.ففي مايو الماضي، أطلق واتساب تطبيقه المنتظر لأجهزة iPad، الذي يتيح إجراء مكالمات الفيديو والصوت لما يصل إلى 32 شخصًا، ومشاركة الشاشة، واستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية، وهو ما وفر للمستخدمين تجربة أكثر تكاملًا مقارنة بالإصدار السابق الذي كان يعتمد على متصفح الإنترنت فقط.يُذكر أن إطلاق تطبيق واتساب لساعات أبل يأتي بعد أشهر قليلة من إطلاق سناب شات لتطبيق مماثل على watchOS.ويسمح ذلك للمستخدمين بمعاينة الرسائل الواردة والرد عليها باستخدام لوحة المفاتيح، أو Scribble، أو الإملاء الصوتي، أو الإيموجي. ويُركز تطبيق سناب شات على تسهيل الرد السريع على الرسائل أكثر من عرض الصور أو مقاطع الفيديو، بينما يسعى واتساب إلى تقديم تجربة أكثر شمولية تشمل قراءة الرسائل والتفاعل معها مباشرة من الساعة.